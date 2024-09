Un été «chaud» pour les pompiers de Saint-Joseph-de-Beauce

Cet été, le Service de sécurité publique et incendie (SSI) de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’est mobilisé à plusieurs reprises et s’est doté de nouveaux outils et pratiques pour assurer la sécurité des Joselois et des Josérabliens.

Au cours des derniers mois, le SSI a réalisé plusieurs interventions dont les natures étaient variées: feu de résidence, fuites de gaz naturel, accident de la route nécessitant des pinces de désincarcération, installation de nature électrique (branches d’arbres tombées sur des fils), etc. Les pompiers ont prêté main forte aux municipalités environnantes à quelques reprises.

Aussi, plusieurs pompiers ont suivi durant la période estivale la formation Premier répondant niveau 1. Ce sont maintenant quatorze pompiers qui sont en mesure d’intervenir lors d’arrêts cardiaques et de réactions anaphylactiques (réactions allergiques graves). Ce service supplémentaire offert aux citoyens permettra d’apporter des soins primordiaux lors des situations d’urgence.

De plus, le SSI de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’est nouvellement doté d’un dispositif de neutralisation des véhicules électriques et hybrides afin d’empêcher que le véhicule reparte par sa propre propulsion lors d’une intervention. Certains pompiers ont également assisté à une formation à ce sujet, afin de s’assurer de la bonne utilisation du nouvel outil.

Le 1er août se tenait la journée des intervenants d’urgence. Les Joselois pouvaient venir rencontrer les pompiers, les ambulanciers et les policiers afin de découvrir leurs véhicules, mais surtout afin de rencontrer les intervenants et que ceux-ci puissent communiquer leur passion pour leur métier fort en émotions. À cette occasion, le camp de jour de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a également participé à différents ateliers pour s’initier au métier de pompier. De plus, plusieurs jeunes familles étaient au rendez-vous et ont posé des questions sur différentes thématiques telles que la prévention incendie.

Le 7 août, l’équipe de sauvetage technique en espaces clos et en hauteur, composée de pompiers du SSI de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et du SSI de la Ville de Beauceville, a effectué une pratique à une ferme de Saint-Joseph, en extirpant un mannequin d’un silo à grains. Déjà quelques municipalités de la région de Chaudière-Appalaches ont signé une entente avec l’équipe de sauvetage technique, et d’autres sont en réflexion pour faire de même.

Du 29 août au 1er septembre, les pompiers étaient présents dans la ville afin d’assurer le bon fonctionnement de la circulation et de la navette, ainsi que la sécurité publique sur les sites des festivités et à proximité.

Enfin, depuis le mois de juin, une équipe de pompiers effectue des visites de prévention chez les citoyens de Saint-Joseph. L’objectif est de visiter près de 400 résidences jusqu’en octobre et à l’heure actuelle, 75 % des visites ont été réalisées.