Près de 4M$ accordés pour un nouveau garage municipal à Saint-Robert-Bellarmin

Au nom de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a annoncé qu’une somme de 3 934 200 $ a été accordée à la Municipalité de Saint-Robert-Bellarmin pour la construction d’un garage municipal.

« Je me réjouis, en tant que maire de Saint-Robert-Bellarmin, de l’appui du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation avec le Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales, pour la réalisation de ce projet de nouveau garage municipal dans notre municipalité. Cette nouvelle infrastructure permettra d’améliorer l’offre de services à notre communauté, ainsi que les conditions de travail de nos employées et employés de travaux publics pour la maintenance des véhicules, que nous pourrons également préserver des intempéries hivernales », a mentionné Jeannot Lachance, maire de Saint-Robert-Bellarmin.

Le nouveau garage sera construit au 505B, rue Principale, à côté de l’abri à abrasifs existant. Doté d’une superficie d’environ 500 mètres carrés répartie sur un niveau et une mezzanine, le bâtiment comprendra un espace de garage avec trois portes, un entrepôt, une cuisine, un bureau, des espaces de rangement et un atelier.

« Aujourd’hui, notre équipe vient confirmer l’importance de la ruralité et du développement de nos plus petites municipalités. L’an dernier, nous avons inauguré une toute nouvelle caserne. À présent, nous venons en ajouter avec cet investissement majeur pour la construction d’un nouveau lieu municipal rassembleur qui sera utile aux citoyennes et citoyens et au personnel municipal », a souligné Samuel Poulin, député de Beauce-Sud.