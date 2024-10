Inauguration des travaux de réfection du sentier pédestre du Lac Caribou

L'Association écologique des Etchemins a inauguré les travaux de réfection du sentier pédestre du Lac Caribou, situés à Lac-Etchemin, ce jeudi 17 octobre.

Ce sentier de 6 km, initialement construit en 2011, a bénéficié de rénovations majeures cet été pour améliorer son accessibilité et préserver son environnement naturel.

Parmi les améliorations notables, 360 mètres de trottoirs ont été installés dans les zones humides afin de faciliter la marche et protéger les écosystèmes sensibles. Pour réaliser ces travaux dans des zones difficiles d’accès, les outils et matériaux ont été transportés à l’aide de canots.

Des bancs rustiques ont également été ajoutés à plusieurs points de vue panoramiques autour du lac, offrant aux randonneurs un moment de repos tout en profitant des paysages.

Les travaux ont été réalisés par Jonathan Goupil, de l’entreprise Aménagement des Appalaches inc., et financés grâce au Programme d’aide à la mise en valeur du territoire public – Volet 2 du ministère des Ressources naturelles et des Forêts.

Ce projet a également bénéficié du soutien financier de plusieurs partenaires, dont la Caisse Desjardins des Etchemins, Rando Québec, la municipalité de Lac-Etchemin et l’Association écologique des Etchemins, pour un investissement total de 26 675 $.

Le sentier du Lac Caribou, accessible toute l’année, offrira désormais aux visiteurs une expérience de randonnée en plein cœur de la nature des Etchemins.