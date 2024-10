Beauceville met fin au contrat avec le CITAM

La Ville de Beauceville ne renouvelle pas son contrat de services avec le centre d’impartition et de traitement des appels municipaux, mieux connu sous l'acronyme de CITAM.

C'est la décision qui a été rendue par les élus du conseil municipal, lors de la séance régulière tenue hier soir.

Ainsi, la réception des appels téléphoniques, et le service de gestion des requêtes et plaintes seront administrés à l'interne à compter du 1er janvier 2025, avec l'aide du personnel en place et un logiciel informatique dédié à cette fin. Seules les alertes de masse (divers types de communications, sur la sécurité publique, les travaux publics, la prévention, des activités dans la municipalité, etc.), seront diffusées par le CITAM, selon un forfait annuel s'élevant à un peu plus de 1 300 $.

L'administration beaucevilloise évalue qu'il en coûtera bien en deçà des 60 000 $ qu'elle payait annuellement, à même son budget de fonctionnement, pour la prestation de ces services.

Feu vert à la Place Royale

Suite aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme, la Ville de Beauceville a donné son approbation à l'émission des permis pour la construction de la Place Royale, un projet d'édifices à logements en plein centre-ville.

Les promoteurs, Carol et Dave Bolduc, érigeront deux bâtiments de trois étages, qui compteront au total 14 logements, sur le site de l'ancien Motel Royal.

«C'est possible que l'on soit en mesure de couler les fondations avant les premières gelées», a indiqué Carol Bolduc lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

La séance du conseil en bref

— La Ville a octroyé le contrat de gestion animale à Passeport animalier Inc. L'entente sera valide dès la signature du contrat qui viendra à échéance en décembre 2025. L'entreprise s'occupera principalement des chiens, notamment l'enregistrement des médailles d'identification, ainsi que de la cueillette des animaux à donner. Pour les chats, la firme n'interviendra que si ces animaux se trouvent en difficulté ou en danger, mais pas dans le cas d'errance.

— Un règlement de zonage a été modifié, pour approbation par consultation publique, afin de permettre la construction d'une halte autoroutière, en bordure de l'Autoroute 73 et de la route du Golf à Beauceville, qui comprendrait une station-service avec dépanneur et restauration rapide. Ce projet, qui avait été annoncé une première fois en 2020, est toujours dans les plans de réalisation du promoteur.