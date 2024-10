Le Service de la sécurité incendie accueille huit jeunes «Pompiers d’un jour»  

Huit élèves de l’école des Deux-Rives de Saint Georges et de l’Éco-Pin de Notre-Dame-des-Pins ont eu l’occasion de devenir pompiers d’un jour et d’explorer les diverses facettes de ce métier, ce jeudi 24 octobre.

Ce sont Hubert Baillargeon, Noémie Boutin, Léa-Jade Cotton, Daphné Gagnon, Livia Mathieu, Jayden Paquet, Liam Perron et Loïc Veilleux qui ont été choisis pour l'occasion.

Cette journée d’activités, dans les installations du Service de la sécurité incendie de Ville de Saint-Georges, leur a permis d’en apprendre un peu plus sur le travail des pompiers et de participer à des exercices reliés à cette profession.

Pour l’occasion, les jeunes participants ont pu visiter la nouvelle caserne du Service de la sécurité incendie, où ils ont participé à un parcours composé de diverses épreuves conçu pour tester leurs habiletés de pompiers, telles que la manipulation d’équipements et la simulation d’interventions d’urgence. Ils ont aussi réalisé des exercices au centre de formation (caserne #4) dont l’utilisation des boyaux incendie, l’utilisation d’un extincteur, et le sauvetage à l’aide de la caméra thermique. De plus, ils ont reçu de nombreux conseils sur la prévention des incendies.

Les élèves, accompagnés des membres du Service de la sécurité incendie, ont été accueillis à la Mairie de Saint-Georges par le maire Claude Morin.

Le concours Pompiers d’un jour, qui revient annuellement, s’adresse aux élèves de sixième année de chaque école primaire de Saint-Georges et Notre-Dame-des Pins.