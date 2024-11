Saint-Georges dépose officiellement son dossier pour accueillir les Jeux du Québec en 2027

La Ville de Saint-Georges a déposé, le 30 octobre dernier, son cahier final de candidature auprès de SPORTSQUÉBEC pour l’obtention des Jeux du Québec à l’été 2027.

Ce dossier de 780 pages imprimées (886 en version numérique) présente les installations, le budget, et les stratégies d’accueil pour répondre aux exigences de l’événement.

La communauté d’affaires de la région s’est mobilisée, permettant au comité de candidature de recueillir 1,4 million de dollars, soit 75 % de l’objectif de 1,9 million de dollars. Par ailleurs, 6 092 citoyens ont manifesté leur appui en signant des formulaires et bannières lors de divers événements.

« Vous avez tous contribué de manière exceptionnelle afin de préparer un projet qui sera

grandiose pour notre communauté. Merci sincère à la communauté des affaires qui a envoyé

un message fort que nous sommes vraiment prêts à recevoir les Jeux du Québec. Merci aux

représentants des associations sportives pour votre précieuse contribution. Et un énorme

merci aux citoyens qui ont appuyé notre candidature en très grand nombre. C’est en équipe

que l’on va plus loin et Saint-Georges, la Beauce, les Etchemins et Chaudière-Appalaches ont

uni leurs forces afin de présenter une candidature étoffée à SPORTSQUÉBEC », ont déclaré le maire Claude Morin et Donald Paquet, président du comité de candidature.

Le dépôt officiel de ce dossier marque une étape significative pour Saint-Georges et la région, qui espèrent recevoir en 2027 les athlètes et visiteurs de cette grande compétition provinciale.