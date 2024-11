Beauceville «va à la pêche aux promoteurs»

«On va à la pêche aux promoteurs», a déclaré hier soir le conseiller du district 5 et maire suppléant de la Ville de Beauceville, Patrick Mathieu, lors de la séance régulière du conseil municipal.

Des promoteurs pour acquérir l'ensemble des terrains vacants dans le centre-ville, afin de revitaliser le secteur, dans le quadrilatère formé de la 9e avenue, de la 115e rue, du boulevard Renault et de la 125e rue.

«On a des offres, on a des choses qui rentrent. On essaie de se doter d'une vision d'ensemble de revitalisation de ce secteur-là», a signalé M. Mathieu.

Hier soir, les élus ont adopté une résolution pour mandater le directeur général, Serge Vallée, de procéder à un appel public pour offrir les terrains disponibles.

Ces lots résidentiels et commerciaux, qui représentent une surface d'environ 65 000 pieds carrés, ont été achetés par l'administration beaucevilloise, à partir de mars 2021, pour son propre plan de relance post-inondation, comprenant un hôtel de ville, des édifices à logement et des commerces.

Mais à l'automne 2022, Beauceville avait mis son initiative sur la glace, notamment en raison de l'augmentation phénoménale des coûts de construction, provoqués par le crise sanitaire de la COVID-19.

Cet été, la municipalité a acheté l'usine de Duvaltex, sur la 9e avenue, qui logera tout à la fois l'hôtel de ville et la caserne des pompiers, en plus d'organismes communautaires. D'ailleurs, deux d'entre eux, le Comité d'Aide de Beauceville et Le Murmure, vont signer prochainement des bails de location de 20 ans, pour s'assurer d'une place dans les installations.

Les projets de développement, qui seront proposés pour le centre-ville, tiendront compte des commentaires recueillis lors des consultations publiques, qui ont eu lieu plus tôt cette année sous la forme de cafés-causeries intitulés Réalisons Beauceville autrement. «Et aussi des orientations des élus», a indiqué Serge Vallée.

Trois contrats

Dans un tout autre ordre d'idée, les élus ont accordés trois contrats à la séance de lundi.

Un premier au montant de 31 507 $ à D.M. Valve et Controls, pour l'achat de nouvelles vannes de son usine de filtration; un second, se chiffrant à 94 000 $, pour l’achat de râteaux et goulottes, encore pour l'usine d'épuration. Ils seront fournis par Les Ateliers SMQ Industriels.

Enfin, la mise à jour du système de chauffage et ventilation de trois bâtiments (usine de filtration, station de pompage et garage municipal) sera effectué par le firme Contrôles AC, au montant de 27 990 $.

La majeure partie des coûts de ces travaux seront financés par le Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ).