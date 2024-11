Karine Veilleux : une nouvelle directrice générale tournée vers l’avenir de Saint-Georges

Voir la galerie de photos

Récemment nommée directrice générale de la Ville de Saint-Georges, Karine Veilleux porte une vision dynamique pour l’avenir de la ville. Comptable professionnelle depuis 1997, Karine Veilleux a grandi à La Guadeloupe avant de s’installer dans la région de Saint-Georges, il y a plus de 30 ans.

Son parcours professionnel, centré sur la comptabilité et la gestion municipale, l’a menée de la direction des finances à la direction générale adjointe, avant de décrocher son nouveau poste. EnBeauce.com est allé à sa rencontre.

« Je me suis toujours sentie attirée par le secteur municipal, et ce, dès mes premières années de travail en comptabilité. Quand l’occasion de rejoindre la Ville de Saint-Georges s’est présentée, j’ai vu cela comme un défi, mais surtout comme une chance de participer aux décisions et aux projets concrets pour les citoyens », explique-t-elle.

Tout au long de sa carrière, Karine Veilleux a fait de l’engagement communautaire une priorité, en s’investissant dans diverses organisations locales, comme la Chambre de commerce et le Conseil économique de Beauce. Selon elle, cette implication aide à tisser des liens avec les acteurs locaux. Elle se dit aussi fière de devenir la première femme à occuper ce poste, dans un domaine longtemps dirigé par des hommes.

Pour Karine Veilleux, le rôle de directrice générale consiste à relier les élus, les employés municipaux et les citoyens. « Mon rôle est de transmettre les orientations des élus aux équipes municipales et de leur donner toutes les informations nécessaires pour prendre les bonnes décisions. C’est un travail de coordination et de conseil », précise-t-elle.

Son expérience dans la gestion des finances de la Ville lui a permis de mieux comprendre les enjeux municipaux, de la gestion des ressources humaines à la vente de terrains industriels. Elle souhaite maintenant moderniser les méthodes de travail et explorer de nouvelles technologies, comme l’intelligence artificielle, pour rendre les services municipaux plus efficaces.

Attirer et fidéliser la main-d’œuvre municipale

L’un des défis majeurs identifiés par Karine Veilleux est l’attraction et la rétention des talents dans le secteur public, en particulier à Saint-Georges. « Les jeunes générations n’ont plus forcément le même attrait pour les carrières municipales. Nous travaillons donc sur la marque employeur de la Ville pour attirer les meilleurs talents et montrer que c’est un employeur de choix », dit-elle.

Dans cet esprit, elle souhaite renforcer l’importance du service aux citoyens et encourager une culture de travail collaborative. Pour elle, la Ville doit offrir aux employés un environnement de travail valorisant, où chacun peut se sentir utile à la communauté.

Alors que Saint-Georges est candidate pour accueillir les Jeux du Québec, Karine Veilleux voit en cet événement une occasion unique de faire rayonner la ville bien au-delà de ses frontières. « Les Jeux du Québec seraient un atout pour notre visibilité, non seulement comme ville manufacturière, mais aussi comme destination touristique avec des attraits naturels et culturels uniques », affirme-t-elle.

Cet événement pourrait aussi laisser un héritage important avec de nouvelles infrastructures sportives, favorisant le développement d’activités pour la santé et le bien-être des citoyens. « En investissant dans le sport et les loisirs, nous rendons Saint-Georges plus attrayante pour les familles et les travailleurs qui envisagent de s’y installer », conclut Karine Veilleux.

L’intégralité de l’entrevue vidéo avec Karine Veilleux est disponible ci-dessus, offrant un aperçu inspirant de sa vision pour Saint-Georges et de ses projets pour une ville en pleine évolution.