Saint-René modernise son réseau routier grâce à un investissement de 3,9 M$

Les citoyens de Saint-René peuvent désormais profiter d’un réseau routier modernisé après des travaux majeurs réalisés grâce à un investissement de 3 914 544 $ du gouvernement du Québec dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale.

Ces travaux, attendus depuis plusieurs années, ont été inaugurés officiellement ce lundi 18 novembre par Samuel Poulin, député de Beauce-Sud.

Les interventions, menées par l’entreprise Excavation AD Roy de Saint-Georges, ont concerné plusieurs axes importants, notamment la route Principale, la route de Saint-Martin et le petit 2e rang. Une trentaine de travailleurs ont contribué à ces chantiers, qui visent à améliorer la circulation pour les automobilistes et les véhicules lourds.

« Saint-René peut maintenant compter sur un réseau routier moderne pour ses citoyens. Que ce soit la route Principale ou les différentes routes collectrices, nos investissements portent fruit pour faciliter la circulation des automobilistes et du trafic lourd. Je crois sincèrement que par ce geste nous venons supporter activement la ruralité et nos plus petites municipalités », a expliqué le député Poulin.

« Nous sommes heureux de pouvoir enfin constater les résultats d’un projet que nous avons attendu pendant des années. La Municipalité tient à remercier tous les intervenants qui ont participé à la préparation et à la réalisation des travaux », a ajouté Sylvain Veilleux, maire de Saint-René.

Le projet s’inscrit dans une volonté de modernisation des infrastructures locales, renforçant ainsi l’accessibilité et la sécurité des voies pour les résidents et les usagers. Ce type d’investissement permet également de soutenir le développement économique des petites municipalités.