Une autre poursuite déposée contre la Ville de Beauceville

Au cours du mois d'octobre, la Ville de Saint-Georges a donné son approbation à 145 permis de construction et rénovation, pour une valeur totale de 36 714 376 $. De plus, les projets autorisés permettront l’addition de 60 unités de logement. Le plus important projet est l’agrandissement de l’espace bureau à l’usine de Manac, située sur la 107e ...