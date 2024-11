Des bureaux administratifs rénovés pour la MRC de Beauce-Centre

C'est ce matin qu'avait lieu l'ouverture des bureaux rénovés de la MRC Beauce-Centre, situés à Beauceville, en présence de plusieurs maires et anciens préfets.

En effet, au cours des derniers mois, l'intérieur de l'édifice du Sénateur-Bolduc — un bâtiment patrimonial construit en 1920, a littéralement subi une cure de rajeunissement, comprenant un réaménagement complet des espaces de travail et une mise à niveau des équipements pour répondre aux besoins actuels de fonctionnement.

Cela comprend une salle multifonctionnelle, deux autres pour les conférences, une terrasse, une pièce pour le personnel pouvant également servir de salle de conférence, quelques espaces utilitaires et des bureaux fermés. L’aide financière a aussi permis de réaliser préalablement des travaux d’isolation, d’étanchéité et de maçonnerie sur le bâtiment centenaire, en plus de la réfection de l’escalier et de la toiture de l’entrée secondaire.

Le coût final des travaux se chiffre à un peu moins de 1,5 M$, soit en deçà des prévisions de départ. À lui seul, le système de ventilation et de chauffage a demandé des déboursés de 400 000 $, alors que la rénovation du stationnement s'est élevée à 300 000 $. Ce dernier comprend maintenant quatre bornes électrique de rechargement.

Le directeur général de la MRC, Jacques Bussières, a fait savoir que l'on avait profité de ces travaux pour faire de l'immeuble un centre de relève pour les municipalités du territoire, en cas d'urgence, comme par exemple une inondation. Ainsi, le bâtiment compte une puissante génératrice et un système de télécommunications qui permet le transfert de la téléphonie et des liens internet.

La rénovation n'a nécessité aucun règlement d'emprunt pour la MRC, s'est réjoui le préfet, Jonathan V. Bolduc, puisque c'est le gouvernement du Québec qui a financé le tout. D'abord, à 70 % via le Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales (PRACIM), avec une aide financière de 1 022 700 $ qu'a confirmé ce matin le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, qui était présent pour l'inauguration. Le reste provient de sommes résiduelles du programme COVID.

Le député a profité de l'événement pour annoncer qu'à compter de janvier, il louera un local dans l'édifice, pour offrir un point de service à Beauceville, accessible sur rendez-vous durant les heures d'ouverture des bureaux de la MRC.