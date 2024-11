MRC des Etchemins: un budget de 5,1 M$ pour 2025

En séance de conseil mercredi soir, les maires de la MRC des Etchemins ont adopté un budget de fonctionnement de l'organisation qui se chiffrera à 5 123 761 $ pour l'année 2025.

Parmi les faits saillants et variations des projections financières, on signale:

— Un taux d'augmentation des quotes-parts des municipalités de 5.47%;

— une hausse de 2,5% de la masse salariale, basée sur la convention collective;

— un projet d'achat regroupé de 12 municipalités d'un compresseur d'air comprimé pour le service incendie.

Notons que trois municipalités entameront l'année financière avec un nouveau rôle d'évaluation: Sainte-Sabine, Saint-Camille et Saint-Magloire.

Des changements

Parallèlement à l'adoption du budget, plusieurs changements ont été annoncés au sein de l'organisme municipal.

Ains, la MRC vient d'embaucher Éric Guénette, à titre de directeur de l’aménagement du territoire et de l’environnement, un tout nouveau poste au sein de l’organisation. Il possède plus de 26 ans d’expérience dans le domaine municipal, dont 16 années à la MRC comme inspecteur et coordonnateur adjoint aux cours d’eau, ainsi que 10 ans d’expérience en tant que directeur des services publics, de l’urbanisme et de l’environnement à la municipalité de Lac-Etchemin. Il entrera en fonction le 7 janvier prochain.

Aussi, un avis de motion a été donné pour un nouveau règlement qui doit être adopté afin d’être conforme aux nouvelles dispositions du projet de loi 57, Loi visant à protéger les élus et à favoriser l’exercice sans entraves de leurs fonctions et modifiant diverses dispositions législatives dans le domaine municipal. L’objectif principal du règlement est d’établir les règles relatives au déroulement des séances du conseil de la MRC des Etchemins.

Réorganisation des comités

Dans le cadre du Programme d'aménagement durable des forêts (PADF) 2024-2027, il est désormais exigé qu’un comité soit formé afin d’évaluer les demandes admissibles et d’analyser les projets soumis. Le comité administratif a été désigné pour effectuer cette tâche et fera par la suite les recommandations au conseil des maires.

Le Comité Signature Innovation de la MRC des Etchemins accueille Christian Chabot, maire de Sainte-Justine, comme nouveau membre. Celui-ci s’ajoute aux élus en place pour le futur comité de sélection de projets. Rappelons que le projet Signature innovation « Les Etchemins, région naturelle aux mille et un panoramas » est un appel à projets qui vise à mettre en valeur le patrimoine naturel des Etchemins par l’aménagement de plusieurs sites offrant des vues imprenables sur les différents panoramas qui caractérisent et distinguent le territoire.

Par ailleurs,Luce Bisson, mairesse de Sainte-Sabine, a été nommée intérimaire au Comité d’aménagement. Elle assurera temporairement les fonctions de Camil Cloutier, maire de Saint-Zacharie, actuellement dans l’impossibilité de participer aux rencontres. Cette nomination permet d’assurer la continuité des mandats de ce comité.