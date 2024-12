Budget 2025 de Saint-Prosper: une augmentation de 7,9%

Les élus de la Municipalité de Saint-Prosper ont adopté, hier soir, un budget pour l'année 2025 de 6 332 360 $, ce qui représente une augmentation de 7,9 % comparativement à l’an dernier.

Malgré tout, l'administration prospérienne a réussi à maintenir le taux de la taxe foncière à 0,81 $ du 100$ d'évaluation, grâce à une augmentation de la richesse foncière (+11 M$) et des revenus supplémentaires provenant des gouvernements.

Cela se traduira par une augmentation moyenne du compte de taxes résidentielles de 0,6 % pour le secteur desservi, et de 0,4 % pour le secteur non desservi.

La taxe pour les services de la Sûreté du Québec montera de 0,005 ¢ par tranche de 100 $ d’évaluation, alors que pour la vidange des étangs, il en coûtera 5 $ de plus.

De même coup, la municipalité a adopté son plan triennal d'immobilisations. On prévoit dépenser 16,5 M$ en 2025, dont le principal ira à la continuation des travaux de réfection de la 25e avenue et de la 30e rue (15,7 M$). Les investissements atteindront 3,5 M$ et 2,2 M$ pour les années 2026 et 2027.

« Le conseil est fier de présenter un budget équilibré qui reflète nos priorités: offrir des services de qualité aux citoyens tout en maintenant une gestion rigoureuse des finances municipales. Nous avons réussi à limiter l’impact des hausses de coûts sur le compte de taxes grâce à une planification budgétaire judicieuse et à une vision axée sur le développement durable de notre communauté», a déclaré Alain Maheux, maire de Saint-Prosper, par voie de communiqué de presse.