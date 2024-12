Sainte-Marie: augmentation moyenne de 3,27% du compte de taxes

Les contribuables de Sainte-Marie-de-Beauce verront leur compte de taxes augmenter en moyenne de 3,27 % en 2025, soit un quart de point de moins que l'an dernier.

Tel sont les paramètres du budget adopté hier soir par les élus du conseil municipal.

Cela se traduira, pour une résidence moyenne évalué à 295 670 $, tout secteur confondu, à un compte de taxes de 3 363 $, soit une hausse de 111 $.

Les tarifications des services d’aqueduc et d’ordures ont également été ajustées, et ce, afin de tenir compte de l’augmentation des coûts d’opération. C'est le cas pour l'aqueduc à 250 $ (+ 35 $) et les ordures qui montent à 308$, soit 33 $ de plus. Les tarifs pour les égouts (110 $) et la vidange de fosses septiques (120 $) demeureront les mêmes.

La planification du budget 2025 a tenu compte de la mise à jour du rôle d’évaluation établissant maintenant une valeur imposable dépassant pour la première fois de l'histoire de la Ville les 2 G$,

Ainsi, en 2025, Sainte-Marie anticipe des revenus de 33 987 814 $ (+ 2 538 309 $) et des dépenses de 32 236 722 $, comparativement à 28 818 073 $ l'an dernier.

Les variations importantes à la hausse des revenus concernent notamment la majoration des taxes foncières et des tarifications (+ 1 553 991 $) et les services rendus (+ 844 698 $).

Pour les dépenses, une imposante facture de plus de 1,5 M$ devra être réglée pour la vidange des bassins de l'usine d'épurations des eaux. Parmi les augmentations les plus importantes, on trouve aussi la rémunération et charges sociales (427 197 $), et l'hygiène du milieu (252 020 $).

Entreprise cette année, la construction de la nouvelle caserne de pompiers se poursuivra en 2025. D’autre part, le processus visant à relocaliser l’hôtel de ville et la bibliothèque hors de la zone inondable progresse favorablement. Ce projet sera au cœur des priorités du conseil pour l’année à venir. L'administration mariveraine prévoit aller en appel d'offres au cours du printemps.

Outre le nouveau complexe municipal, on prévoit l'an prochain un agrandissement du périmètre urbain à l’est de l’autoroute, la réfection du pavage du rang Saint-Étienne Nord, la réfection de l'avenue Voyer et le prolongement des services municipaux sur la première et deuxième rue du Parc-industriel (secteur Eacom). Ces immobilisations demanderont des investissements de près de 68 M $, dont la moitié pour l'hôtel de ville.

«Le conseil municipal et toute son organisation assurent aux Mariveraines et aux Mariverains qu’ils continueront à offrir une gestion ferme et parcimonieuse de nos avoirs collectifs», a déclaré le maire Gaétan Vachon, lors de la présentation des projections financières aux représentants des médias. Comme toujours, nous vous assurons que nos choix et orientations seront centrés sur des suivis de qualité, et ce, au meilleur coût possible.»

Questionné s'il serait là l'an prochain pour présenter le budget 2026 — les prochaines élections municipales au Québec auront lieu le 2 novembre 2025, le maire a répondu du tac au tac que «tout est possible. Je suis en réflexion. On a tellement de beaux projets. On verra durant l'année. La porte est ouverte.»