Pour 2025, Saint-Benoit-Labre adopte un budget de 3,4 M$

Le conseil municipal de Saint-Benoit-Labre a adopté un budget de 3 391 804 $ pour l'année 2025.

De cette somme, 2 798 504$ proviendra des taxes et 184 259 $ de services rendus.

Pour une résidence moyenne évaluée à 232 000$, la facture annuelle de taxe diminuera de 138,48 $ (4,51%) pour les propriétés avec deux services, tandis que pour celles qui sont sur les rangs, elle augmentera de 42,71$ (2,15%). Cela s'explique par la baisse de la taxe d’eau et d’égout, ainsi que la taxe de secteur 25%.

Plan triennal

Le plan triennal d’immobilisations 2025-2027, d’un montant de 15,4 M$, prévoit plusieurs initiatives stratégiques pour 2025, dont :

• 2,95 M$ pour le réseau d'aqueduc et d'égout du parc industriel,

• 1,64 M$ pour le réseau d'aqueduc et d'égout du développement domiciliaire sur le chemin de la Ceinture,

• 295 000$ pour les équipements et l'agrandissement de la caserne des pompiers.

La municipalité prévoit également 42 000$ pour l'amélioration du skate parc et 90 000$ pour les infrastructures pour les aînés.

Ces investissements visent à améliorer les infrastructures locales, la sécurité publique, et les loisirs tout en soutenant le développement économique. Chaque projet est financé par un mélange de fonds municipaux, de subventions et d’emprunts.