Un budget 2025 de 1.1 M$ pour Saint-Simon-les-Mines

En raison de la grève qui perdure chez Postes Canada, la Ville de Beauceville s’est entendu avec le Corps de cadets 619 pour effectuer la distribution du calendrier annuel 2025 et du bulletin municipal de décembre, Le Beaucevillien. Cette distribution, à plus de 3 150 portes sur le territoire, débute à compter d'aujourd'hui et s'étalera sur les ...