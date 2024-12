Adstock adopte un budget 2025 de 8,7 M$, avec une hausse minimale des taxes

La Municipalité d’Adstock a dévoilé son budget 2025 lors de la séance du conseil municipal de ce lundi 16 décembre.

Le budget s’élève à 8,7 millions de dollars, avec une augmentation du taux de taxation foncière limitée à 1,44 %, sous le niveau de l’inflation enregistrée au Québec (1,6 %) et au Canada (2 %).

Le taux de taxe foncière passe de 0,695 $ à 0,705 $ par tranche de 100 $ d’évaluation, soit une légère hausse de 0,01 $. Pour une propriété moyenne évaluée à 215 000 $, cela représente une augmentation de 21,50 $.

Toutefois, certains contribuables connaîtront une hausse plus marquée en raison des emprunts nécessaires pour la mise aux normes des réseaux d’aqueduc, un coût jugé incompressible par le conseil municipal. Le maire a insisté sur l’importance d’avoir un budget équilibré malgré les défis financiers : « Les marges de manœuvre sont toujours plus difficiles lors de la dernière année d’un rôle foncier »

Des investissements prévus pour 2025

Le plan triennal d’immobilisations prévoit des travaux totalisant 9 millions de dollars pour l’année 2025, selon les aides financières qui restent à confirmer. Ces investissements visent à améliorer les infrastructures tout en soutenant des projets structurants en environnement et en développement économique.

Soutien aux citoyens et à la communauté

Plus de 10 % du budget municipal est consacré :

- Aux loisirs et à la vie communautaire.

- À l’animation du milieu et aux contributions aux organismes locaux.

- Au soutien de projets structurants.

L’automne prochain, la municipalité devra composer avec un nouveau rôle d’évaluation foncière qui devrait connaître une forte croissance. Le conseil prévoit déjà de se prévaloir d’une disposition fiscale permettant l’utilisation de taux variés pour équilibrer les impacts des hausses entre les secteurs.

Les contribuables pourront acquitter leur compte de taxes en trois versements, soit le 1er mars, le 1er juin et le 1er septembre. À noter qu’un rabais de 2 % est offert sous forme d’achat local pour les résidents qui paient leur compte en totalité avant le 1er mars.