Saint-Georges : Michel Mercier nommé directeur associé du Service des loisirs et de la culture

Lors du conseil municipal du lundi 16 décembre, Michel Mercier a été officiellement nommé directeur associé du Service des loisirs et de la culture de la Ville de Saint-Georges.

Il prendra ses nouvelles fonctions dès le 6 janvier 2025 et succédera à Carole Paquet, qui prendra sa retraite le 28 juin 2025, après plusieurs années de service.

Michel Mercier possède une riche expérience dans le milieu des loisirs et de la gestion communautaire. Il a occupé divers postes de direction, notamment à l’École privée Jésus-Marie à Beauceville, au Club Parentaide et à la CDC Beauce-Etchemin.

Son parcours comprend également des rôles de technicien en loisirs et culture au Cégep Beauce-Appalaches et de directeur de l’aréna de Beauceville.

En parallèle, Steeven Veilleux a été embauché comme chef de division en comptabilité et assistant-trésorier pour le Service des finances. Il entrera en poste le 13 janvier 2025 pour remplacer Rémi Poulin, récemment nommé trésorier et directeur du Service des finances.

Embauche de six nouveaux pompiers

Le conseil a également annoncé l’embauche de six pompiers réguliers à temps plein pour renforcer les rangs du Service de sécurité incendie. Les nouveaux membres sont Marc Talbot, Maxime Nadeau, Denis Bolduc, Éric Doyon, Robert Fortin et Patrick Gour.

Les élus ont donné leur accord de principe pour deux projets de développement domiciliaire. Le prolongement des services municipaux sur la 154e Rue et la 21e Avenue, sur une distance de 178 mètres, permettra la construction de 10 jumelés évalués à 5 M$. Un second projet, mené par Gestion JEV inc., prévoit le prolongement de la 11e Avenue et de la 12e Avenue sur 170 mètres pour l’implantation de 7 jumelés d’une valeur totale de 3,5 M$.