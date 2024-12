La Guadeloupe adopte un budget de 4,6M$ pour 2025

La Municipalité La Guadeloupe a adopté un budget de 4 623 894 $ pour l’année 2025, lors de la séance extraordinaire tenue le 16 décembre.

Afin d’équilibrer son budget, le conseil a travaillé avec le paramètre d’une fourchette de 55 % de ses revenus issus de la taxation générale.

Pour y arriver, les élus ont fait face à des choix extrêmement difficiles pour tenter d’équilibrer leur budget, car les dépenses fixes telles que la masse salariale, les assurances, l’électricité, les immatriculations des véhicules, les télécommunications, les services et actifs informatiques ne cessent d’augmenter. Pour arriver à l’équilibre, le conseil a dû rationaliser dans les dépenses au maximum et opté pour une hausse de 5,5 % du taux de base résidentiel et de 7 % pour les secteurs commercial et industriel. Cette hausse va représenter une augmentation d’environ 142 $ sur la valeur moyenne d’une résidence à La Guadeloupe de 162 000$.

Un centre urbain dans la ruralité

Afin de maintenir des infrastructures publiques de qualité, il est difficile pour une municipalité de 1 846 habitants de ne pas avoir un taux de taxation élevé, car la richesse foncière n’est pas celle d’une grande ville. En effet, les dépenses de fonctionnement sont réparties sur une plus grande richesse foncière. « Les gens comparent souvent le taux de taxation avec d’autres municipalités, mais il est trompeur de le faire, car la réalité de chaque municipalité est différente. Ici, on se distingue par la qualité de nos infrastructures. La Guadeloupe a toujours choisi d’investir et d’être proactive à ce niveau depuis de nombreuses années », a expliqué la Mairesse, Vanessa Roy. « C’est pourquoi, nous avons prévu et adopté au programme triennal d’immobilisation (PTI) des investissements en 2025 de 1 255 850 $. »

Seulement, 6,7% de ce programme sera financé par le fonds général. La balance des investissements proviendra des programmes de subvention ou des emprunts. Par exemple, le projet de prolongement de la 18e avenue en nouveau quartier résidentiel représente près de 40 % du PTI qui pour sa part sera financé par un règlement d’emprunt.

Réorganisation et optimisation des processus administratifs

Des investissements au budget de fonctionnement sont nécessaires pour l’exercice financier 2025, afin de soutenir les ressources au sein de l’équipe municipale. « Les secteurs commercial et industriel comprendront rapidement qu’il soit requis d’investir dans l’optimisation des processus administratifs pour gagner en efficacité opérationnelle », a mentionné l’ancien maire et élu du conseil, Carl Boilard qui est aussi propriétaire d’entreprise.

En guise d’exemple concret, la municipalité a accepté une offre de 40 000 $ pour la migration des programmes informatiques après l’acquisition d’Info-Tech Inc par PG Solutions Inc, qui fournissait la suite comptable de la municipalité depuis de nombreuses années. Cet investissement va rapporter à long terme, et permettra, une fois installé d’effectuer la gestion du territoire, les demandes et les paiements en ligne pour les permis de construction. Même la gestion de la paye pourra être en ligne, ce qui contribuera à une économie de temps de ressources pour mieux soutenir les projets futurs de la municipalité.

L’urbanisme et le développement

Le Programme de revitalisation 2020-2024 de la municipalité prendra fin au 31 décembre de cette année. Ce dernier ayant répondu aux objectifs fixés initialement. De ce fait, pratiquement tous les terrains desservis dans le périmètre urbain sont occupés. C’est d’ailleurs pourquoi, afin de densifier la population, la municipalité a décidé de répondre à la proposition du ministère des affaires municipal du Québec (MAMH) et d’opter pour hausser la taxation de quatre fois le taux de base pour les terrains desservis et construisibles dans le périmètre urbain. « À ces propriétaires de terrains desservis non occupés, nous leur demandons un effort stratégique pour notre développement, nous les prions de construire rapidement une habitation sur leur terrain vacant desservi, ou à de le céder à ceux qui veulent venir profiter de notre qualité de vie », a dit le maire suppléant, Frédéric Poulin espérant un écho positif à cette mesure du conseil.

D’importants projets pour les années à venir

L’équipe municipale de La Guadeloupe travaille depuis de nombreuses années sur le projet des réfections de ses infrastructures sanitaires et d’égouts sur le tronçon de la 8e rue Est (route 269) entre la 4e rue et le parc Industriel. Le projet requiert beaucoup d’investissement en plans et devis avant d’avoir les autorisations pour obtenir les programmes d’aides financières et le partenariat du ministère des Transports et du ministère des Affaires municipales.

« Dans ce temps-là, c’est le citoyen qui avance l’argent. Mais tout s’enligne bien au niveau politique pour que nous puissions avoir des nouvelles bientôt afin de réaliser ce projet convoité depuis plus de 10 ans », a précisé la mairesse.

C’est une situation urgente pour ces travaux de grande envergure et la municipalité est prête. Les citoyens et les entreprises concernés ont déjà été approchés et la municipalité suit de proche cette évolution.

L’aide aux entreprises et la qualité de vie pour les citoyens

Ces dernières années, la municipalité a investi beaucoup d’argent et d’efforts pour appuyer le développement industriel et commercial. Par exemple, en soutien technique, en urbanisme, en travaux spéciaux, en émission des permis, aux services spécialisés d’ingénierie, d’arpentage, et d’entrepreneurs en travaux publics pour soutenir l’implantation ou l’expansion des entreprises.

Grâce à son pouvoir d’aide aux entreprises prévu au Code municipal du Québec, la municipalité a toujours soutenu le développement commercial et industriel depuis de nombreuses années. Ces mesures d’aides contribuent à dynamiser les secteurs commercial et industriel, mais privent, par le fait même, la municipalité de revenus. Fort est de constater que ce fut un bon pari, car le parc industriel est presque à sa pleine capacité actuellement et il crée plusieurs emplois de qualité pour nos citoyens locaux et régionaux.

« Nous avons besoin d’investir pour la réalisation de plans et devis afin de poursuivre le développement de nouveaux espaces pour accueillir d’autres entreprises. Ce projet devrait pouvoir se concrétiser à moyen terme, c’est-à-dire, d’ici les cinq prochaines années. Il permettra ainsi, dans la même continuité à accroitre nos revenus fonciers et soutenir notre

vitalité économique », a résumé la mairesse lors de la présentation du budget en séance extraordinaire.

Il est possible de consulter les prévisions budgétaires 2025, le programme triennal d’immobilisation de la municipalité, ainsi que le règlement de taxation 2025 au www.munlaguadeloupe.qc.ca.