Un budget de 3,1 M$ pour Saint-Odilon-de-Cranbourne

Les élus de la Municipalité de Saint-Odilon-de-Cranbourne ont adopté un budget de fonctionnement totalisant 3 139 097 $ pour l'exercice financier 2025.

Le document, endossé lors de la séance du conseil du 9 décembre, prévoit une hausse des revenus de taxes de l'ordre de 2,5%, pour atteindre 2 384 086 $.

La taux de la taxe foncière est établi à 0.69099 $ du 100 $ d'évaluation. Pour le service de la dette, il se situe à 0.17477 $ du 100 $.

Au chapitre des dépenses, le transport routier (971 281 $), l'administration générale (490 774 $), l'hygiène du milieu (406 074 $) et le service des loisirs et de la culture (332 771 $) sont les postes de déboursés les plus importants.

Signalons que parmi les 10 municipalités qui siègent à la table de la MRC Beauce-Centre, Saint-Odilon-de-Cranbourne encaisse la plus importante montée (+ 14.7%) de la quote-part à verser à l'organisme régional, en raison de son nouveau rôle d'évaluation foncière.

Le conseil a également adopté son plan triennal d'immobilisations, qui propose des investissements de 4 055 926 $ pour l'année 2025.

Parmi les projets envisagés, le transport routier accapare les sommes les plus importantes avec la réfection du 10e rang Est (1 930 686 $) et du 8e rang Ouest (677 983 $), ainsi que la pavage et l'installations de bordures sur les rues des Cerisiers, des Pins et des Lilas (495 889 $).

Tous ces travaux seront entrepris si les subventions gouvernementales sont confirmées.