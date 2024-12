Saint-Jules: très faible hausse de la taxe foncière

La taxe foncière augmentera d'à peine 1%, selon le budget 2025 qu'ont adopté les élus de la Municipalité de Saint-Jules, en séance de conseil le 2 décembre.

Ainsi, le taux passe de 0.90 $ à 0.94 $ du 100 $ d'évaluation foncière.

Cela se traduit, pour une résidence de valeur moyenne de 133 096 $, en secteur urbain, par une facture totale de 2 184 $, et de 1 799 $ pour l'habitation en territoire rural.

Le taux de taxes pour les services de la Sûreté du Québec, et les matières résiduelles (ordures et recyclages), demeure le même.

La taxe du service pour la gestion et la vidange de fosse septique est en baisse, passant de 169 $ à 165 $ pour les résidences, et de 84 $ à 82 $ pour les chalets. Les frais donnent droit à une vidange aux deux ans pour les résidences et une aux quatre ans pour les chalets.

Des augmentations sont programmées pour la gestion de fosse septique Hydrokinétic (de 30 $ à 39 $), le réseau d'eau potable (149 $ à 156 $) et le réseau égout/eaux usées (185 $ à 194 $).

Signalons que la taxe Réserve financière service de l'eau est appliquée aux immeubles en secteurs desservis, afin de couvrir éventuellement les frais de vidanges de bassins ou autres dépenses importantes en eau potable et eaux usées. Elle remplace la Dette eau potable. De même, la Dette eaux usées est établie en fonction du montant à remettre sur l’emprunt. Elle est passée de 94.11 $ à 100.91 $. L'augmentation est attribuable au taux d'intérêt établi lors du refinancement en août 2024.

Par ailleurs, une taxe de mise aux normes des fosses septiques sera applicable au coût de 39.87$ sur des bâtiments identifiés par la MRC Beauce-Centre, qui éventuellement feront partie de la mise aux normes de fosses septiques.

Enfin, la dette incendie a été réglée en 2024.

Le budget adopté pour l'année 2025 s'élève à 1 210 520 $, comparativement à 1 150 820 $ l'an dernier.

Le plan triennal d'immobilisations propose des investissements importants dans la première année, dont la réfection du rang 3 (4 M$), des travaux au Centre des loisirs (863 000 $), et des travaux de remplacement de la conduite d'égout dans le secteur de la rue Alphonse-Gagné (300 000 $. Les projets seront entrepris avec confirmation de soutien financier gouvernemental.