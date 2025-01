Saint-Georges présente sa nouvelle politique de la famille et des aînés

La Ville de Saint-Georges vient de rendre publique sa toute nouvelle politique de la famille et des aînés, qui propose un plan de 59 actions favorisant tant l'accessibilité et le développement des infrastructures, que la promotion des services et des activités.

Le document, dont la mise en oeuvre s'étale de 2025 à 2029, est la résultante d'une démarche entreprise dès décembre 2022, comprenant de multiples consultations, rencontres et analyses du comité de la famille et des aînés, a expliqué la directrice du Service des loisirs et de la culture, Carole Paquet, en conférence de presse ce matin.

Parmi les groupes consultés, on retrouve des membres du Club FADOQ de Saint-Georges, de l'Association des personnes handicapées de la Chaudière, de l'Association bénévole Beauce-Sartigan et de la MRC Beauce-Sartigan. Au total, plus de 700 personnes ont pris part à la démarche, notamment par le biais d'un questionnaire. «Là-dessus, on a bien fait nos devoirs», a dit Mme Paquet.

La préparation de la politique a aussi permis de mettre à jour des données statistiques sur la population de Saint-Georges, a indiqué à son tour la présidente du comité et conseillère municipale, Manon Bougie.

Elle a ainsi révélé qu'en comparant les données du recensement de 2011 avec celles de 2021, on constate une augmentation de 8% de la population aînée (65 ans et +) sur le territoire georgien, et une diminution de cinq pour cent des personnes âgées entre 45 et 54 ans. De même, les personnes vivants seules sont de plus en plus nombreuses à Saint-Georges (+ 6%) alors qu'il y a une baisse des individus sans diplôme (- 4%).

«(Ces données ont) un impact sur les choix qu'on va faire, sur les décisions qu'on va prendre pour l'offre des services municipaux, sur la question des logements, des loisirs», a fait remarquer essentiellement Mme Bougie.

Elle a indiqué que la politique se divisait en neuf champs d'action soit les espaces extérieurs et bâtiments; l'habitat et milieu de vie; le transport et la mobilité, la sécurité, les communications et l'information; les loisirs, la santé et les services sociaux, la participation sociale; ainsi que le respect et l'inclusion.

Les deux dames ont aussi rappelé que la désignation MADA (Municipalité amie des aînés) aidait la ville, ainsi que les organismes du territoire, à obtenir des subventions en projets d'action, d'immobilisations et d'équipement.

Quant au maire de Saint-Georges, Claude Morin, il a conclu la conférence de presse en remerciant le comité d'avoir abouti «avec une politique détaillée et bien articulée » favorisant une vie communautaire «épanouissante».

Le politique et le plan d'action sont disponibles sur le site web de la Ville de Saint-Georges.