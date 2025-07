Les Etchemins dressent un bilan positif du Plan de relance économique 2018-2025

La MRC des Etchemins a déposé le bilan final du Plan de relance économique 2018-2025, en présentant les résultats obtenus et les retombées concrètes dans le milieu grâce à l'aide financière de 5,2 millions de dollars octroyée.

Face à la dévitalisation de leurs municipalités respectives, les élus de la MRC des Etchemins avaient lancé un cri du cœur au gouvernement du Québec en 2017 afin d’obtenir de l’aide pour dynamiser leur territoire. C’est dans ce contexte que le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) avait annoncé la création d’une entente sectorielle de développement pour appuyer la relance économique de cette MRC. Cette initiative visait à doter la région d’un levier financier et stratégique afin de stimuler la diversification économique et renforcer l’attractivité territoriale.

« Notre gouvernement est fier d’avoir appuyé le Plan de relance économique de la MRC des Etchemins. Cette initiative a non seulement dynamisé l’économie régionale, mais elle a aussi permis la création d’emplois et la réalisation de nombreux projets novateurs », a souligné Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales.

En effet, déployé depuis 2018, le Plan de relance économique de la MRC des Etchemins a généré des retombées très importantes dans l’ensemble du territoire :

• 85 projets déployés;

• 5,2 M$ d’aide financière versée;

• 31,29 M$ en investissements totaux générés;

• Plus de 1 000 emplois créés ou consolidés.

Au-delà du soutien financier octroyé à 85 projets, ce sont les effets concrets, durables et structurants de ces interventions qui marquent l’impact réel de ce fonds spécial dans la communauté etcheminoise. Les résultats parlent d’eux-mêmes :

• des entreprises modernisées;

• des services de proximité maintenus;

• des lieux touristiques dynamisés;

• des parcs industriels attractifs;

• des partenariats porteurs nés d’initiatives citoyennes ou entrepreneuriales.

Au-delà des chiffres, ce sont les liens humains et économiques tissés et la capacité d’agir en cohésion qui constituent le véritable legs de ce fonds spécial octroyé par le MAMH aux Etchemins. Les prévisions démographiques étaient plutôt pessimistes pour la région en 2017, le Plan de relance économique a assurément eu un impact sur l’inversion de la courbe prévue (augmentation de la population de 2.4% de 2016 à 2021).

« Ce bilan témoigne de la force de notre mobilisation régionale. Ce que nous avons réussi avec le Plan de relance, c'est de travailler ensemble à la réalisation de projets porteurs qui ont amené des retombées économiques majeures dans notre MRC. Ce succès appartient à tous ceux et celles qui y ont contribué de près ou de loin. Derrière chaque projet soutenu, il y a des gens, des entrepreneurs et des partenaires qui ont choisi d’y croire », a ajouté Camil Turmel, préfet de la MRC des Etchemins.