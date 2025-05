Courcelles—Saint-Évariste-de-Forsyth: transition des services de santé et sociaux vers Chaudière-Appalaches

En raison de la fusion de Courcelles et de Saint-Évariste-de-Forsyth, qui est en vigueur depuis janvier 2024, les services et les programmes de santé et de services sociaux de Courcelles seront progressivement transférés du CIUSSS de l’Estrie à celui du CISSS de Chaudière-Appalaches.

La transition, qui s'effectue en collaboration étroite pour assurer la continuité des soins et services, s'échelonnera d’ici le 31 mars prochain.

Pendant la période de transition vers le CISSS de Chaudière-Appalaches, les services actuellement offerts par le CIUSSS de l’Estrie – CHUS seront maintenus afin d’assurer une continuité de soins aux usagers.

Comme les citoyens de Courcelles consomment déjà en bonne partie leurs services de santé et de services sociaux dans le secteur de Saint-Georges, en Beauce, les ressources en place devraient être en mesure de bien absorber ce nombre restreint d’usagers supplémentaires qui feront appel aux équipes en santé et services sociaux de Chaudière-Appalaches.

«Dans cette transition, nous avons à cœur d’accueillir chaque usager de la municipalité de Courcelles avec bienveillance, de les accompagner dans ce changement et de leur offrir des services de santé et de services sociaux de qualité. Notre priorité demeure la continuité et la sécurité des soins et services», affirme Patrick Simard, président-directeur général du CISSS de Chaudière-Appalaches.

En effet, pour les usagers qui reçoivent déjà des services offerts par l’Estrie, ils seront informés individuellement avant le transfert au CISSS de Chaudière-Appalaches.

Pour les futurs besoins des usagers qui se rendaient habituellement au CLSC de Lambton, ils sont invités à se diriger dorénavant au CLSC de La Guadeloupe ou au CLSC de Saint-Georges.

Mentionnons qu’un couloir de transfert des ambulances vers l’Hôpital de Saint-Georges est déjà en place depuis plusieurs années, garantissant un accès rapide et efficace aux soins hospitaliers pour la population de Courcelles.