Les réalisations sous la gouverne du maire Gaétan Vachon

Le maire de Sainte-Marie-de-Beauce, Gaétan Vachon, a annoncé ce matin qu'il ne se représentera pas lors du scrutin municipal du 2 novembre prochain.

Élu à la tête de la Ville en 2013, il aura complété trois mandats comme premier magistrat, soit douze années au service de la population mariveraine.

Il a dressé le bilan des réalisations de son administration, que voici:

Premier mandat (2013-2017)

• Embauche d’un nouveau directeur général, suite au départ à la retraite de Louis Normand.

• Élaboration d’un plan de relève.

• Négociation de conventions collectives

• Processus de transfert de la Sûreté municipale vers la Sûreté du Québec.

• Finalité de la construction du Pont Famille Beshro.

• Fermeture du dossier de projet de bibliothèque municipale au centre-ville. Mise à niveau.

• Développement d’une nouvelle philosophie quant aux projets de développements domiciliaires (aménagement de trottoirs et de pistes cyclables).

• Implantation de quatre panneaux numériques dans la Ville;

• Participation au projet de marais au Domaine Taschereau – Parc Nature.

• Participation au projet de terrain de football et soccer synthétique derrière la PBV.

• Prolongement des services municipaux dans le secteur ouest et sur la rue Notre-Dame Sud.

• Aide à l’implantation d’un campus du Cégep Beauce-Appalaches à Sainte-Marie.

• Réfection du rang Saint-Gabriel Sud (aide financière de 50 % provenant du MTQ).

• Relocalisation de la prise d’eau de Saints-Anges vers l’usine de traitement de l’eau potable.

• Revitalisation du terrain de l’ancienne usine de Smucker’s Food of Canada.

• Agrandissement du développement résidentiel sur les terres de la Fabrique et prolongement du boulevard Lamontagne.

• Implantation des numéros civiques en bordure des rangs pour faciliter l’identification des résidences et fermes.

• Remplacement de l’affichage des noms de rues dans toute la ville; • Ajout d’une thermopompe au Parc de l’O.T.J. pour chauffer la piscine extérieure.

• Accompagnement auprès du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour l’élaboration d’une Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et initiatives citoyennes.

Deuxième mandat (2017-2021)

• Achat d’une génératrice pour le Centre Caztel.

• Implantation d’une halte VR avec services de base sur l’ancien terrain de Smucker’s Food of Canada.

• Accueil du Grand Défi Pierre Lavoie 2018. La Ville s’est vu décerner une bourse de 25 000 $ grâce à son accueil des cyclistes sur le parcours. Cette bourse a été investie au Parc Drouin avec le circuit de La jungle de bambous.

• Réfection de la route Carter (augmentation de la capacité du réseau pluvial).

• Création de la Cité Sainte-Marie (secteur éducatif, sportif et culturel). Nouvelle appellation pour l’espace englobant le Centre Caztel, la Polyvalente Benoit-Vachon, le terrain de football et le terrain de baseball.

• Aménagement d’un terrain de baseball derrière la Polyvalente Benoît-Vachon.

• Organisation des festivités entourant le 275e anniversaire de Sainte-Marie (2019).

• Assurer toutes les procédures administratives nécessaires et accompagner les sinistrés suite à l’inondation de 2019.

• Ensemencement et stabilisation des terrains vacants du centre-ville suite aux démolitions.

• Assurer le respect des règles pendant la pandémie de COVID-19.

• Négociation d’une entente avec la CPTAQ pour l’ajout de 83 hectares de terrain (agrandissement du périmètre urbain).

• Préparation d’un plan d’aménagement du futur périmètre urbain et entente avec les promoteurs.

• Décontamination de terrains contaminés dans le parc industriel (secteur Eacom) – Aide financière du MEI de 10 M$.

• Prolongement des services municipaux et élargissement à quatre voies d’une partie de la route Saint-Martin.• Procédure d’expropriation en vue de la construction d’une nouvelle école primaire (Maribel 2.0) et d’une caserne de pompier.

• Négociations avec le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin pour l’acquisition d’un terrain sur l’avenue de la Cité et d’un lot à l’arrière des terrains de baseball et soccer.

• Réfection de la route Chassé avec la construction d’une station de pompage (SP-7) en vue d’un nouveau développement multilogements.

• Entente avec la CPTAQ pour l’implantation d’un futur parc industriel à l’intersection de la route Cameron et du rang Saint-Gabriel Nord.

• Accompagnement du Cégep Beauce-Appalaches pour l’implantation d’un campus sur le boulevard Vachon Nord.

• Relocalisation de la MRC de La Nouvelle-Beauce suite à l’inondation de 2019.

• Réaménagement du terrain de l’ancienne MRC (Place de la Seigneurie).

Troisième mandat (2021-2025)

• Ouverture officielle de la Halte VR Sainte-Marie.

• Modernisation de l’éclairage urbain (technologie au DEL).

• Aménagement du Stationnement incitatif Cameron.

• Aménagement de jeux d’eau au Parc de l’O.T.J.

• Construction d’une conduite de surpression (secteur Bimbo).

• Réfection des services municipaux sur le boulevard Vachon Sud (travaux réalisés conjointement avec le MTQ) (été 2023).

• Prolongement des services municipaux sur l’avenue des Sentiers (développement multilogements).

• Accompagnement du CSSBE pour la construction de la nouvelle école primaire Maribel 2.0 en bordure de la route Sainte-Martin (terrain fourni par la Ville).

• Vente d’un terrain à la garderie Lacet de Bottine. Projet ayant permis l’ajout de 125 places en garderie.

• Relocalisation et construction en cours de la caserne de pompier (projet de 8 M$ subventionné à 65 % par le gouvernement du Québec) – Inauguration en juin 2025.

• Projet de complexe municipal regroupant l’hôtel de ville et la bibliothèque (demande d’aide financière PRAFI) – Octroi d’un mandat d’architecture.

• Acquisition de la chapelle Sainte-Anne et de la salle Mgr-Labrie.

Projets à venir

• Lancement de l’appel d’offres pour la construction du complexe municipal (hôtel de ville et bibliothèque) et début des travaux à l’été 2025 (conditionnellement à l’obtention de l’aide financière du programme PRAFI).

• Modification du bâtiment présent à la Halte VR Sainte-Marie en bloc sanitaire (juin 2025).

• Aménagement de nouvelles infrastructures sportives derrière les terrains de baseball et football dans la route Saint-Martin (terrains de tennis, piscine extérieure et jeux d’eau) selon les plans et devis déjà réalisés (conditionnel à l’obtention d’une aide financière potentielle).

• Requalification du centre-ville en accord avec les recommandations de l’analyse réalisée par les firmes Urbam et Englobe (lorsque les zones seront confirmées par le gouvernement).

• Construction d’une passerelle sur la rivière Chassé, reliant le secteur du Quartier Orée à la Cité Sainte-Marie (appel d’offres prévu à l’automne 2025).

• Finalité des travaux de revitalisation et de prolongement des services municipaux de la 1re rue du Parc-Industriel (ancien secteur Eacom) et promotion de terrains pour des entreprises répondant aux critères d’une zone innovation (été 2025).