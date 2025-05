Piste cyclable: une balance de 1,8 M$ à payer pour Beauceville

L'heure est à la reddition finale des comptes dans la réalisation de la piste cyclable sur le territoire de la MRC Beauce-Centre, et selon l'administration de cette dernière, la Ville de Beauceville devra décaisser un montant de 1 807 881 $ pour honorer sa quote-part dans le projet.

Selon le recoupement de documents fournis par les deux parties à la demande d'EnBeauce.com, Beauceville n'aurait payé jusqu'ici que 555 774 $ du montant total de 2 363 655 $ qu'elle doit assumer.

Mais la facture, qui a été présentée voilà environ deux semaines (l'autre municipalité impliquée, soit la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce pour la portion de piste sur son territoire, aurait un surplus de 282 000 $), est vivement contestée par l'administration beaucevilloise, qui a reçu la nouvelle comme une douche d'eau froide et beaucoup de scepticisme.

C'est pourquoi, en séance mardi soir, le conseil municipal a adopté une résolution demandant à la MRC Beauce-Centre qu'un audit externe de la comptabilité du projet soit mené, avant le finalisation du financement, pour «s'assurer de l'exactitude du calcul et du respect des quotes-parts établies et confirmées à la Ville de Beauceville et à la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce», le tout dans un souci de «saine administration des deniers publics, et compte tenu du «nombre important d'intervenants municipaux impliqués ainsi que le grand étalement dans le temps» pour compléter la construction de la véloroute.

Long chantier

La réalisation de la piste dans la MRC Beauce-Centre s'étire depuis plus de 10 ans, et les délais ainsi que les embûches de sa construction ont de quoi faire perdre... les pédales!

Dans un premier temps, c'est le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec qui est propriétaire de cette ancienne voie ferrée.

La MRC Beauce-Centre agit comme locataire et administre les fonds dédiés au projet qui lui ont été versés (fondation, subventions, etc.).

La piste ne passe que sur les territoires de Beauceville et de Saint-Joseph-de-Beauce, qui ont agi comme exécutants des travaux d'aménagement de la voie cyclable, soit en régie interne, soit par octroi de contrat. Mais, il est arrivé que ce soit la MRC qui agisse comme maître d'oeuvre, comme cela a été le cas avec les travaux finaux dans le Parc des Rapides-du-Diable.

Les défis et les problèmes ont été multiples depuis le début de réalisation: éboulements et glissements de terrain, réfection des ponceaux du tronçon du parc des Rapides-du-Diable de Beauceville jusqu'à la limite municipale de Notre-Dame-de-Pins, ajout d'une descente au centre-ville de Beauceville, rehaussement de la piste le long de la 9e avenue, installations de traverses de la 173, décontamination de la piste (Saint-Joseph), etc.

Les relations n'ont pas été faciles non plus avec le ministère des Transports pour qu'il assume les coûts de la passerelle de la rivière Bolduc et celle de la rivière Calway. Cette dernière sera complétée cet automne, après plus de cinq ans de négociations.

«C'est normal que l'on vérifie les livres, car il y a eu beaucoup de changements de garde (élus, directeurs, etc.) et de modifications au projet. C'est énormément d'argent qui est impliqué», a dit essentiellement le directeur général, Serge Vallée, à la séance de mardi soir, pour justifier la demande.

Joint ce matin par EnBeauce.com, le directeur général de la MRC Beauce-Centre, Jacques Bussières, a fait savoir que la demande sera soumise au prochain conseil des maires, qui prendra la décision de donner suite ou pas à la requête de Beauceville. «Je veux simplement signaler que le document présenté a déjà fait l'objet d'un audit externe et que les chiffres qui s'y trouvent sont, de mon point de vue, les bonnes données.»