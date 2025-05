Beauceville a terminé son année financière avec un surplus de 1,3 M$

La Ville de Beauceville a terminé son année financière au 31 décembre 2024, avec un surplus de 1 319 686 $.

C'est ce qui ressort du sommaire déposé hier soir, à la séance régulière du conseil municipal

Cela s'explique notamment par des revenus supplémentaires de nouvelles constructions et rénovations, ainsi que l'octroi de subventions non budgétées, a indiqué la directrice générale adjointe et trésorière, Mélanie Quirion.

Ces subventions ont notamment permis de financer majoritairement les travaux importants menées l'an dernier sur un long tronçon de la 9e Avenue, ainsi que ceux de la 84e Rue, dans le secteur Chapman.

Ainsi, les revenus de fonctionnement prévues de 14 204 919 $ se sont plutôt traduits par des entrées de 15 633 872 $.

Les dépenses totalisent 15 212 305 $, soit une hausse de 853 276 $. Elle touchent principalement les loisirs et la culture (339 413 $), l’administration générale (259 300 $) et les frais de financement (240 447 $).

Par ailleurs, l'endettement total net à long terme de Beauceville affichait, en fin d'année dernière, une somme 22 993 694 $ — 24 801 575 $ avec sa quote-part dans la MRC Beauce-Centre. Il s'agit d'une augmentation de 5 M $ depuis 2019.

Le maire François Veilleux a signalé que cela inclut le montant d'achat de l'édifice de Duvaltex (3,6 M $), pour en faire le futur centre administratif, ainsi que plusieurs surprises de dépenses, causées par les inondations des dernières années. «Mère Nature a pas toujours été de notre bord», a imagé le premier magistrat.

La séance en bref

— La Ville de Beauceville aménagera une aire de repos dans le Parc des Rapides-du-Diable. Pour ce faire, elle a confié une contrat de 16 477 $ à Multi Produits Concept pour construire un abri et fournir des bancs. Par ailleurs, les Coffrages Bolduc et Bolduc couleront la dalle de béton de l'aire de repos, le tout pour 5 600 $. Signalons que ces installations sont entièrement financées grâce à des subventions fédérales du programme Nouveaux Horizons.

— La date d'une consultation publique sera annoncée prochainement concernant une modification au règlement de zonage, ainsi que celui concernant l'émission de permis et certificats commerciaux, pour établir les modalités d'installation temporaire de cantines stationnaires (camions-bouffe) sur le territoire beaucevillois au cours de la période estivale.