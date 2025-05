Mont Adstock : le maire précise le rôle de la Municipalité dans le dossier

Au lendemain de l’annonce d’un processus de redressement financier engagé par la Coopérative de solidarité récréotouristique du mont Adstock, le maire de la Municipalité, Pascal Binet, a tenu à réagir publiquement ce mardi 20 mai afin de rassurer la population et rectifier certaines perceptions.

« Bien qu’inquiétante à première vue, la démarche est une mesure proactive visant à assurer la pérennité des infrastructures récréotouristiques de la montagne », a affirmé M. Binet dans un communiqué diffusé par son cabinet.

La station, qui regroupe notamment un centre de ski et un terrain de golf, fait actuellement face à une dette estimée à 10,5 millions de dollars. L’un des principaux créanciers est Investissement Québec, avec un prêt d’environ 8 M$ lié à la construction d’un nouveau chalet, un projet qui a connu d’importants dépassements de coûts.

Le maire précise que ce financement, bien que crucial pour l’avenir des installations, n’a pas été accordé sous forme de subvention, contrairement à ce qu’il aurait souhaité. « Dès le départ, j’ai plaidé pour qu’il prenne la forme d’une subvention ou, à tout le moins, d’un prêt pardonnable. Le gouvernement a choisi une autre voie », indique-t-il.

Malgré les difficultés financières, les opérations de ski et de golf continuent normalement et seraient, selon le maire, rentables. « L’offre d’activités continue de se diversifier et l’intérêt pour le développement immobilier autour de la montagne se maintient », soutient-il.

Le maire a également tenu à dissiper certaines rumeurs entourant l’implication de la Municipalité. Il assure qu’aucune hausse de taxes n’est prévue et que la Municipalité « n’a pas d’engagement financier dans les activités de la Coopérative ». Il rappelle toutefois l’importance d’un appui moral et communautaire : « La meilleure façon de soutenir la montagne aujourd’hui, c’est de continuer à la fréquenter en profitant des installations. »

La Coopérative, de son côté, s’est entourée de professionnels pour traverser cette période d’incertitude. L’objectif affiché est de consolider les activités actuelles et d’attirer de nouveaux investisseurs, tout en maintenant les services à la population.