Femmes et politique municipale: un pas de plus pour l’égalité

Les partenaires de l’Entente sectorielle de développement en matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans la région de la Chaudière-Appalaches 2024-2028 ont tenu, le 20 mai dernier, un gala reconnaissance soulignant l'implication des femmes élues en politique municipale, et les élèves actives dans les milieux scolaires.

Cet événement de célébration visait à reconnaître l’engagement des femmes dans la sphère politique et à inspirer la relève féminine. Il y a eu également la présence d’invitées d’honneur telles Martine Biron, ministre responsable de la Condition féminine, Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, et Hélène David, ancienne ministre de la Condition féminine.

À l’approche des élections municipales, les partenaires de l’entente ont souhaité offrir aux femmes un espace de partage, de réseautage et de réflexion, favorisant les échanges entre élues sur leurs réalités communes et les défis auxquels elles font face. En créant cet espace intergénérationnel régional, les responsables souhaitent renforcer la présence et l’influence des femmes dans les instances décisionnelles de la région.

Profitant de cette occasion, les organisateurs ont lancé la quatrième édition du Parcours de la candidate, un guide de 80 pages destiné aux femmes souhaitant se lancer en politique municipale. Cet outil complet aborde les nombreuses complexités du milieu politique et offre des conseils pratiques, des astuces et une perspective réaliste sur l’engagement politique féminin.

Dans le cadre de ces initiatives, les six Centres-Femmes de la région offriront également des rencontres d’informations locales au cours des prochaines semaines. Ces rencontres sont ouvertes à toutes les femmes intéressées par la politique municipale ou souhaitant s’impliquer en vue des prochaines élections.

Pour plus d’informations, dirigez-vous sur le site internet du RGFCA (Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches).