Eau potable: un soutien de 4 M$ à Saint-Frédéric

Une somme de 3 974 352 $ a été accordée à la Municipalité de Saint-Frédéric, en vertu du Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) du gouvernement du Québec.

C'est le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, qui en a fait l'annonce aujourd'hui, par voie de communiqué de presse, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest.

Le projet vise la mise aux normes et l’augmentation de la capacité des installations d’alimentation en eau potable de la municipalité. Pour ce faire, un nouveau réservoir d’eau d’une capacité de 630 mètres cubes, et un nouveau bâtiment technique, qui logera l’ensemble de la tuyauterie et des accessoires des conduites, en plus des équipements de production de l’eau potable, seront construits.

Cette mise aux normes des installations d’eau potable inclut aussi l’aménagement et le raccordement d’un puits supplémentaire, et la mise en place d’une conduite d’amenée d’une longueur d’environ 890 mètres.

L'appui du gouvernement couvrira 95% des coûts des travaux estimés à 4 183 528 $.

«L’investissement annoncé aujourd’hui est une étape importante pour améliorer le milieu de vie des citoyens de Saint-Frédéric, et assurer la pérennité des installations d’eau potable pour les générations actuelles», a signalé le député Provençal.

«La mise aux normes des équipements relatifs à l’eau potable est un élément clé de la croissance résidentielle et économique de Saint-Frédéric, a déclaré la mairesse, Micheline Grenier. Grâce à ce projet, nous pourrons assurer un approvisionnement en eau potable de la meilleure qualité possible dans des installations modernes, sécuritaires et adaptées aux besoins de notre population sans cesse grandissante.»