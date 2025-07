Réfection de la route Fraser: les travaux reportés

La phase 1 des importants travaux de réfection de la route Fraser, ainsi que de la 7e avenue, qui devaient être entrepris cet été à Beauceville, sont en suspens, faute de financement gouvernemental.

«C'est partie remise», a lancé le conseiller du district 4, Patrick Mathieu, lors de la séance du conseil municipal de lundi soir.

En effet, la demande d'aide financière, déposée au Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU), a été refusée, non pas sur la pertinence du projet, mais parce que «il n'y a plus d'argent» dans l'enveloppe budgétaire du programme, a fait remarquer l'élu.

Comme la subvention gouvernementale finance 75% des coûts de réalisation des travaux —changement des infrastructures souterraines (eau et égout) et du revêtement de la chaussée, entre le boulevard Renault et la 9e avenue — qui s'élèveront à 3,8 M$, l'administration beaucevilloise a décidé de surseoir au projet.

Ce faisant, le règlement d'emprunt pour la réfection n'entrera pas en vigueur et l'appel d'offres, qui avait été lancé auprès des entrepreneurs, sera fermé.

La demande de financement soumise au programme demeurera toutefois active, a indiqué le directeur général, Serge Vallée, si bien que Beauceville n'aura pas à refaire le dépôt.

Droit de préemption

Le conseil a adopté une série de résolutions pour activer le droit de préemption de la Ville de Beauceville sur huit terrains qui se trouvent sur son territoire.

Ce droit, pour une personne ou une entité, permet d'acquérir un bien par priorité à un tiers, dans les mêmes conditions, lorsque ce bien est mis en vente. En d'autres termes, si le propriétaire décide de vendre, il doit d'abord offrir le bien au titulaire du droit de préemption, qui peut alors choisir de l'acheter ou de renoncer à son droit.

Quatre de ces lots sont occupés ou dans les environs de l'usine de Stekar, sur la route Fraser, la 5e et la 7e avenue. Les autres se trouvent dans l'Ouest sur la 24e avenue et la 110e rue, dans le secteur de la Côte de l'hôpital (Route 108).

«C'est une vision» de développement a indiqué le maire, François Veilleux. Ces terrains pourraient faire partie de projets d’expansion de la zone urbaine ou de changement de zonage, pour une conversion de l'industriel vers le résidentiel. Dans le cas des installations de Stekar, elles se trouvent à un jet de pierre de l'ancienne usine de Duvaltex, achetée par Beauceville, pour en faire un centre communautaire/hôtel de ville.

Le conseiller Patrick Mathieu a tenu à rassurer que cette disposition n'était pas liée à des expropriations ou des achats obligatoires. «C’est seulement une intention de discuter avec les propriétaires s’ils veulent vendre leurs immeubles», a-t-il mentionné

La séance en bref

— Pour les cinq prochaines années (2025-2029), c'est encore la firme comptable Blanchette Vachon, qui procèdera à l'audit financier de la Ville de Beauceville. Elle fera le travail, durant cette période, pour la somme totale de 113 775 $.

— Construction Abénakis procèdera à la réfection du pavage d'une partie de la 181e rue, au montant de 59 006 $.

— La municipalité règlera la facture de 24 439 $, envoyée par le Groupe Qualinet, pour les frais de nettoyage de locaux de l'hôtel de ville, suite aux inondations de mars dernier.