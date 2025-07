Saint-Georges: 16,5 M$ de permis de construction émis en juin

La Ville de Saint-Georges a accordé 199 permis de construction et de rénovation, au cours du mois de juin, pour une valeur de 16 581 629 $.

Ces travaux permettront notamment l'ajout de 84 unités de logement.

Ainsi, après les six premiers mois de l'année 2025, le Service de l'urbanisme a accordé 916 permis pour une valeur de 100 760 534 $, soit une hausse de 19,5 M$ comparativement à la même période l'an dernier. Ces projets vont permettre l'ajout de 219 unités de logement, soit 88 de plus que lors des six premiers mois de l'année 2024.

Depuis le début de l’année, on note des augmentations dans la majorité des catégories.

On enregistre une hausse des investissements de l'ordre de 12,9 M$ dans le secteur multifamilial, 10,6 M$ dans le commercial, 6,3 M$ pour la construction de maisons unifamiliales, 5,3 M$ dans l'industriel, et 1,5 M$ pour les jumelés.