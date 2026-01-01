MRC des Etchemins: deux contrats octroyés en «attractivité territoriale»

Deux contrats pour des projets d’attractivité territoriale ont été octroyés, lors de la séance du conseil des maires de la MRC des Etchemins, qui s'est tenue ce mercredi 11 février.

Ainsi, Visages Régionaux, une agence spécialisée en attractivité territoriale, devra réaliser un projet de circuit reliant les treize municipalités, et mettant en valeur les panoramas de l’ensemble du territoire, pour la somme de 136 500 $.

La firme a été sélectionnée en raison de son expertise en développement et en promotion des régions, ainsi que de son expérience reconnue dans la réalisation de projets territoriaux, notamment avec le déploiement de plusieurs projets de circuits. Visages Régionaux aura également le mandat d’élaborer «une stratégie d’attractivité par une réflexion stratégique, la modernisation des communications et la création d’une marque territoriale forte.»

En complément de ce projet, les maires ont aussi confié un mandat à La Boîte, au montant de 28 965 $, afin de déployer un nouveau site Internet territorial. Celui-ci présentera la nouvelle image territoriale développée, mettra en valeur le circuit panoramique et intégrera le site de Tourisme Etchemins au sein d’une même plateforme. L’objectif est de «développer une identité unique et attrayante qui renforce le sentiment d’appartenance et soutient l’attractivité de la région.»

Consultation publique

Une assemblée de consultation publique sur le projet de Plan d’aménagement et de gestion (PAG) du Parc régional du Massif du Sud 2025-2034, se tiendra au Centre des arts et de la culture de Lac-Etchemin, le 25 février, à 18 h 30.

Cette assemblée a pour objet d’informer les citoyens sur ce projet et de recueillir les commentaires le cas échéant. Le PAG constitue le document principal d’orientation des usages et des ressources du territoire du parc régional pour sa mise en valeur. Le projet peut être consulté dans la section «Avis publics» du site web de la MRC.

Préfecture suppléante et comités

À la suite de la démission de Rachelle Goupil, le conseil des maires de la MRC des Etchemins a élu par acclamation Michel Bernard, maire de Saint-Cyprien à titre de préfet suppléant.

Le conseil a aussi procédé à la désignation de représentants au sein de quelques comités de la MRC: Suzanne Campeau Guenette (orientation), Dominique Charrière (culturel et vigilance santé), et Alex Veilleux (suppléant au comité GMR Bellechasse).