Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Ville de Beauceville

L'avis d’ébullition de l'eau est maintenu

durée 13h00
10 février 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

L'avis d’ébullition de l’eau potable, émis le 6 février, est toujours en vigueur pour toutes les propriétés situées en zone urbaine (réseau d'aqueduc) de la Ville de Beauceville.

Il est maintenu en raison de résultats de non-conformité liés à la turbidité de l’eau.

Les citoyens sont invités à faire bouillir l’eau pendant au moins deux minutes avant toute consommation, que ce soit pour boire, préparer des aliments ou se brosser les dents.

La Ville précise que l’avis demeure valide jusqu’à nouvel ordre. La population est donc invitée à surveiller les communications officielles, notamment le site Internet et la page Facebook de la municipalité, afin d’être informée de la levée de l’avis.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Des travaux à venir à l'aéroport de Saint-Georges

Publié à 11h00

Des travaux à venir à l'aéroport de Saint-Georges

Des travaux de resurfaçage de la piste de l'aéroport de Saint-Georges devraient s'enclencher dans les prochains mois. En effet, à la séance régulière du conseil tenue hier soir, la Ville de Saint-Georges a adopté un  règlement d'emprunt parapluie de 6,3 M$, dans lequel une enveloppe de 700 000 $ sera consacrée à la réfection des installations ...

LIRE LA SUITE
L'appel d'offres est lancé pour immuniser la Maison Félix-Georges-Fortier

Publié le 6 février 2026

L'appel d'offres est lancé pour immuniser la Maison Félix-Georges-Fortier

La phase 1 du projet récréotouristique du Quartier de la débâcle, dans le secteur Ouest de Beauceville, pourrait s'enclencher dans les prochains mois, suite à l'avis public d'appel d'offres lancé récemment. En effet, la Ville de Beauceville demande des soumissions pour les travaux d’immunisation des fondations de la maison patrimoniale ...

LIRE LA SUITE
Avis d’ébullition de l’eau en vigueur à Beauceville

Publié le 6 février 2026

Avis d’ébullition de l’eau en vigueur à Beauceville

Un avis d’ébullition de l’eau potable est présentement en vigueur à Beauceville, en raison de résultats de non-conformité liés à la turbidité de l’eau. La mesure s’applique à toutes les propriétés situées en zone urbaine. Les citoyens sont invités à faire bouillir l’eau pendant au moins deux minutes avant toute consommation, que ce soit pour ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge