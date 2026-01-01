L'avis d’ébullition de l'eau est maintenu

L'avis d’ébullition de l’eau potable, émis le 6 février, est toujours en vigueur pour toutes les propriétés situées en zone urbaine (réseau d'aqueduc) de la Ville de Beauceville.

Il est maintenu en raison de résultats de non-conformité liés à la turbidité de l’eau.

Les citoyens sont invités à faire bouillir l’eau pendant au moins deux minutes avant toute consommation, que ce soit pour boire, préparer des aliments ou se brosser les dents.

La Ville précise que l’avis demeure valide jusqu’à nouvel ordre. La population est donc invitée à surveiller les communications officielles, notamment le site Internet et la page Facebook de la municipalité, afin d’être informée de la levée de l’avis.