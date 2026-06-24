Ville de Saint-Georges
Permis de construction: 36,4 M$ émis en mai
La Ville de Saint-Georges a donné son autorisation à 222 permis de construction et de rénovation, au cours du mois de mai, pour une valeur de 36 441 675 $.
Ces travaux permettront notamment l’ajout de 27 unités de logement.
Au cours des cinq premiers mois de l’année 2026, le Service de l’urbanisme a autorisé 681 permis pour une valeur de 112,3 M$, soit une hausse de 28,1 M$ comparativement à la même période en 2025.
Les deux plus fortes hausses ont été enregistrées dans le secteur des bâtiments multifamiliaux, avec une augmentation des investissements de 20,1 M$, ainsi que dans le secteur commercial, où l’on note un bond de 7,3 M$.
Les projets autorisés depuis le début de l’année permettront l’ajout de 225 unités de logement, soit 90 logements de plus que lors des cinq premiers mois de 2025.
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