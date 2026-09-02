Situé dans le nouveau développement résidentiel
Inauguration du Parc Champêtre de Saint-Philibert
La Municipalité de Saint-Philibert a procédé, ce dimanche 30 août, à l’inauguration officielle de son Parc Champêtre, en présence de nombreux citoyens venus découvrir ce nouvel espace récréatif.
Situé dans le nouveau développement résidentiel, l'installation offre un espace propice à la marche, à la détente et aux rencontres.
Le projet s’inscrit également dans le développement résidentiel du secteur, réalisé en collaboration avec le promoteur Construxime. L’aménagement du parc vient bonifier le milieu de vie et constitue un nouvel espace accessible à l’ensemble de la population de Saint-Philibert.
Lors de l’inauguration, le maire, Jacques Bégin, a tenu à remercier chaleureusement l’équipe municipale pour son implication et le travail accompli dans la réalisation du projet. Il a également souligné la contribution de tous ceux qui ont participé, de près ou de loin, à la concrétisation de ce nouvel espace.
La réalisation a été rendue possible grâce à une aide financière obtenue dans le cadre du Programme d’infrastructures municipales pour les aînés (PRIMA). Dimanche, l'administration philibertoise a pu compter sur la présence du député de Beauce-Sud et ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin, pour l'activité d'inauguration. Il a souligné l’importance de projets qui contribuent à améliorer la qualité de vie dans les municipalités rurales.
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