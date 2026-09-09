Un nouveau quai municipal à Notre-Dame-des-Pins

Notre-Dame-des-Pins vient d'annoncer l'aménagement d'un nouveau quai municipal, qui offrira aux citoyens et aux visiteurs un lieu privilégié pour profiter des plaisirs de la rivière dans un environnement accessible et propice à la détente.

Ce nouveau quai saisonnier est situé sur la 1ère Avenue, en face du Manoir de La Roselière, et il est installé depuis cet été. L'installation sera retirée à l’automne.

L'équipement permet notamment la mise à l'eau de planches à pagaie et de kayaks, la pratique de la pêche ainsi que la contemplation du paysage. Ce projet vise à favoriser l'accès à la nature, les activités de plein air et la qualité de vie des résidents.

La majeure partie du financement du projet provient d'une initiative de solidarité municipale. En effet, depuis 2021, plusieurs élus ont choisi de faire don de leur salaire afin de permettre la réalisation de projets au bénéfice de la population de Notre-Dame-des-Pins.

La réalisation du quai municipal a bénéficié également d’un généreux appui financier de la Caisse Desjardins du Cœur-de-la-Beauce, qui a contribué à hauteur de 10 000 $.

« Ce quai est bien plus qu'une infrastructure. Il s'agit d'un lieu de rassemblement où les citoyens de tous âges pourront profiter de notre magnifique environnement naturel, pratiquer des activités nautiques ou simplement prendre un moment pour se détendre. », a souligné le maire suppléant, Christian Lessard.