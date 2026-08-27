Projet soutenu par l'entreprise DLM
Trois terrains de pickleball aménagés à Saint-Joseph
Les travaux pour l’aménagement de trois terrains de pickleball, sur le site du plateau sportif de Saint-Joseph-de Beauce, sont en marche depuis le début du mois.
Au terme du chantier, qui devrait se terminer à la fin de cet automne, les installations seront identifiées comme Terrains de pickelball DLM. En effet, l'entreprise joseloise, fabricante d'armoires, a tenu à s'associer à la réalisation du projet.
C’est l’entrepreneur Patrick Gagné et fils qui réalise l'aménagement au montant de 276 000 $.
Signalons que le plateau multisport de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est actuellement constitué du Pavillon d’accueil MCG, et d’une patinoire extérieure/dek hockey, à laquelle viendra se greffer les trois terrains de pickleball.
Mentionnons aussi que la Municipalité a récemment déposé une demande au Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA), du ministère de l'Éducation. Le soutien sollicité permettrait de compléter le plateau multisport en y ajoutant, entre autres, une piste à rouleaux (pumptrack).
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Nouvelle-Beauce: sondage sur les déplacements
Jusqu’au 23 septembre, la MRC de La Nouvelle-Beauce invite la population à répondre à un court sondage visant à mieux comprendre les habitudes de déplacement de sa population, ses besoins, ainsi que son intérêt envers différentes options de mobilité, notamment les véhicules électriques, les vélos électriques, le vélopartage et le ...LIRE LA SUITE
Une travailleuse de rue pour le territoire des Etchemins
La MRC des Etchemins et L’Essentiel des Etchemins viennent d’annoncer l’arrivée d’Arianne Morin à titre de travailleuse de rue pour le territoire des Etchemins. Il s’agit d’un projet réalisé grâce à une aide financière du gouvernement du Québec par l’entremise du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) du ...LIRE LA SUITE
Saint-Georges franchit une nouvelle année record en construction
Le conseil municipal de Saint-Georges a adopté une vingtaine de résolutions ce lundi soir, dont plusieurs liées à la croissance soutenue de la ville, en plus de faire avancer deux dossiers de zonage résidentiel. La période de consultation publique sur le projet de règlement 986-2026 s'est terminée lundi soir. Ce règlement autoriserait des ...LIRE LA SUITE