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Projet soutenu par l'entreprise DLM

Trois terrains de pickleball aménagés à Saint-Joseph

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Photo: Courtoisie | Ville de Saint-Joseph-de-Beauce

Le maire, Gaston Vachon, le président de l'entreprise DLM, Nicolas Marcoux, le directeur des loisirs, André Lambert et l'entrepreneur Alain Gagné ont procédé à la première pelletée de terre de l’aménagement des trois terrains de pickleball.

Les travaux pour l’aménagement de trois terrains de pickleball, sur le site du plateau sportif de Saint-Joseph-de Beauce, sont en marche depuis le début du mois.

Au terme du chantier, qui devrait se terminer à la fin de cet automne, les installations seront identifiées comme Terrains de pickelball DLM. En effet, l'entreprise joseloise, fabricante d'armoires, a tenu à s'associer à la réalisation du projet.

C’est l’entrepreneur Patrick Gagné et fils qui réalise l'aménagement au montant de 276 000 $.  

Signalons que le plateau multisport de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est actuellement constitué du Pavillon d’accueil MCG, et d’une patinoire extérieure/dek hockey, à laquelle viendra se greffer les trois terrains de pickleball.

Mentionnons aussi que la Municipalité a récemment déposé une demande au Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA), du ministère de l'Éducation. Le soutien sollicité permettrait de compléter le plateau multisport en y ajoutant, entre autres, une piste à rouleaux (pumptrack).

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