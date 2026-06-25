Année financière 2025
Un surplus d'exercice de 275 000 $ à Lac-Etchemin
Au 31 décembre 2025, la Municipalité de Lac-Etchemin a terminé son exercice financier avec un surplus d'opération de 274 846 $.
Ce sont les résultats qui ont été présentés en séance extraordinaire du conseil, tenue le lundi 22 juin.
Ceci porte les excédents accumulés de fonctionnement, les réserves financières et les fonds réservés de la Municipalité à 2 738 580 $. Cette somme se répartit comme suit: 599 068 $ en excédent libre; 1 068 975 $ en excédents de fonctionnement affectés; et 1 070 537 $ en réserves financières et fonds réservés.
Au cours de l'année, l'administration etcheminoise a également investi un montant total de 1 584 470 $ en immobilisations, entièrement réalisé grâce à des programmes d'aide financière et financé par le fonds général. Aucun emprunt à long terme n'a été effectué pour la réalisation de ces investissements.
Par ailleurs, l'endettement net à long terme est passé de 2 915 795 $ à 2 612 715 $ au 31 décembre 2025, soit une diminution de 303 080 $. Ce résultat permet à la Municipalité de maintenir une situation financière saine tout en préservant sa capacité à soutenir la réalisation de projets structurants pour la collectivité.
Lors du dépôt de bilan, le directeur général et greffier-trésorier, Patrick Lachance, a tenu à souligner l'excellent travail de contrôle et de suivi effectué par les directeurs des services municipaux, en particulier par la directrice générale adjointe, des services administratifs et financiers, Carole Provençal, ainsi que tout le personnel de la municipalité pour leur engagement et dévouement.
Lac-Etchemin souligne également qu'il s'agit d'une 23e année consécutive depuis le regroupement municipal de novembre 2001, où un excellent résultat financier est livré à la population. Cette performance contribue à doter la Municipalité de réserves financières substantielles pour les prochaines années, sans hypothéquer indûment sa capacité financière ni alourdir l'endettement de ses citoyennes et citoyens.
Pour obtenir plus de renseignements sur les états financiers 2025, la population est invitée à consulter la rubrique Budget et finances du site Internet de la Municipalité.
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