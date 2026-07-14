Plus de 7 000 personnes présentes à l'événement
Le comité organisateur de l’Aérofête honoré par la Ville de Saint-George
Le comité organisateur de l’Aérofête de Beauce a été reçu à l’hôtel de ville de Saint-Georges, ce lundi 13 juillet, à l’occasion de la séance du conseil municipal. Les responsables de l’événement, tenu le 24 juin dernier, ont été invités à prendre la parole avant de signer le livre d’or de la Ville.
La mairesse Manon Bougie a profité de l’occasion pour souligner le succès de cette première édition et remercier les personnes impliquées dans son organisation.
« D'abord, je tenais à vous remercier publiquement, vous dire à quel point ça a été une belle activité qui a été réalisée, un succès sur toute la ligne », a lancé la mairesse en début de réunion.
Selon le bilan présenté devant le conseil, environ 7 300 personnes auraient participé à l’événement. Le comité a également pu compter sur l’aide de quelque 170 bénévoles, dont plusieurs membres des Cadets de l’Air.
« Je tiens à souligner l'excellente collaboration que nous avons obtenue de votre part, autant le conseil, l'état-major et les employés de la ville. Vous avez tous contribué à faire de cet événement une fête familiale inoubliable » a ajouté Gilles Lessard, président du comité organisateur.
Par ailleurs, l’organisation estime avoir reçu l’équivalent de 125 000 $ en commandites et en services, incluant la contribution municipale et celle de plusieurs partenaires du milieu.
Un événement victime de son succès
Les responsables ont toutefois reconnu avoir été victimes du succès de l’événement. Une majorité des billets ayant été écoulée en prévente à tarif réduit, les revenus ont été moins élevés que prévu. Le nombre de billets avait aussi dû être limité, puisque le site n’était pas initialement aménagé pour accueillir plus de 7 000 personnes.
Le comité a profité de son passage devant le conseil pour offrir à la Ville une lithographie des Snowbirds, remise au nom des Forces armées canadiennes et du Club aéronautique de Beauce.
Les membres présents ont ensuite apposé leur signature dans le livre d’or de Saint-Georges afin de souligner leur contribution à la tenue de l’Aérofête de Beauce.
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