Invitation aux citoyens
La nouvelle caserne de Sainte-Marie vous ouvre ses portes en fin de semaine
C'est cette fin de semaine que le Service de sécurité incendie de la Ville de Sainte-Marie vous ouvre les portes de sa nouvelle caserne de pompiers.
Petits et grands sont conviés à découvrir les nouvelles installations inaugurées le 29 juin dernier. Ce sera l'occasion de rencontrer les pompiers, découvrir leur environnement de travail et d'en apprendre davantage sur les équipements et les ressources déployés lors des interventions. L'événement se tiendra donc les 12 et 13 septembre, de 10 h à 15 h, dans la nouvelle caserne située au 922, route Saint-Martin.
Au programme:
- visite de la nouvelle caserne;
- découverte des véhicules et des équipements incendie;
- démonstrations réalisées par less pompiers;
- présence de partenaires des services d’urgence, qui seront sur place pour échanger avec les citoyen·ne·s et répondre à leurs questions;
- jeux gonflables et activités pour les enfants et pour toute la famille;
- et plusieurs autres surprises.
Des installations plus modernes et plus sécuritaires
Grâce aux installations plus modernes répondant aux normes en vigueur et aux espaces adaptés aux besoins opérationnels du Service de sécurité incendie, les pompiers sont dans les meilleures conditions possibles pour répondre à tous les appels des citoyens, tout en prenant soin de leur propre santé.
En effet, le nouvel édifice comprend entre autres:
- une zone de décontamination (pour les véhicules et les pompiers);
- des espaces administratifs et de formation;
- une salle de mesures d’urgence;
- un dortoir et des salles de bains complètes (toilettes et douches);
- un espace d'entraînement avec une mise en situation;
- une salle de sport, etc.
« Avant même les inondations en 2019, nous étions conscients que notre caserne devait être mise à niveau. Avec la croissance de la population et l’évolution des normes applicables en termes de sécurité incendie, des améliorations importantes s'avéraient plus que nécessaires. Les événements de 2019 sont venus accélérer cette réflexion et nous ont donné l’occasion de repenser entièrement cette infrastructure », avait expliqué Luce Lacroix, mairesse de Sainte-Marie, lors de l'inauguration officielle. Le coût total du projet s’élève à 12,5 M$.
Notons que la ville de Sainte-Marie n’a pas de pompiers à temps plein à ce jour, mais elle reste à l’écoute des recommandations ministérielles. Une quarantaine de pompiers à temps partiel occupent la caserne.
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