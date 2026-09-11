Projet «Une Beauce»: le comité de concertation est complété

La liste des personnes qui forment le comité de concertation du mouvement Une Beauce (CCUB), qui appelle à repenser collectivement l’organisation territoriale et administrative de la région, vient d'être complétée.

Ce sont les représentants du développement économique et institutionnel qui viennent s'ajouter au noyau des membres fondateurs du projet, initié par l'homme d'affaires Marc Dutil, qui est le porte-parole, soit Claude Provost (Beauce-Sartigan), Jean Champagne (Beauce-Centre) et Michel Rouleau (Nouvelle-Beauce), et des élus municipaux que sont les mairesses de Saint-Georges et de Sainte-Marie, Manon Bougie et Luce Lacroix, et le premier magistrat de Saint-Joseph-de-Beauce, Gaston Vachon.

Il s'agit d'André Bonneville (Développement économique Nouvelle-Beauce), d'Hélène Latulippe (Conseil économique de Beauce), de Marie-Ève Drouin (Beauce-Centre Économique), ainsi que de Martin Beaulieu (Café du milieu), de Michèle Michaud (Centre de réhabilitation), et de Serge Jacques (représentent institutionnel Beauce-Centre).

Rappelons que l'objectif et le leitmotiv du mouvement est de «mobiliser de façon inclusive les Beaucerons autour d'une vision commune de prospérité et de bien-être grâce à l'esprit entrepreneurial, la fierté la collaboration, l'audace et la créativité.» Ultimement, il pourrait en résulter la création d’une communauté régionale sous une seule bannière, visant à rassembler les acteurs des trois MRC de la région autour de projets communs. En plus de la mission, dix principes directeurs orientent le mouvement pour «oser faire mieux ensemble.»

Un calendrier de dates pour les premières réunions du comité est en préparation. Par ailleurs, le groupe est à la recherche d'un partenaire pour prendre en main les communications du mouvement, notamment la gestion du site web. «Ne pas hésiter si vous avez des suggestions, en gardant en tête que ces grands mouvements sont bâtis sur de la grande générosité», a écrit le porte-parole dans l'infolettre de l'initiative, qui sollicitera la participation citoyenne la plus large possible.