La Ville de Saint-Georges interpelle les candidats provinciaux avant le scrutin

À trois semaines du scrutin provincial, la mairesse de Saint-Georges, Manon Bougie, a profité de l'ouverture de la séance du conseil municipal, de ce lundi soir, pour rappeler les priorités de la Ville aux candidats en lice et inviter la population à s'inscrire sur la liste électorale.

Le conseil a par ailleurs adopté une résolution appuyant les producteurs laitiers dans le contexte de la révision de l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM).

« C'est important que chacun prenne la peine de participer et de s'intéresser à notre démocratie qui est importante », a lancé la mairesse en entrée de jeu, rappelant que les citoyens n'ayant pas reçu leur avis d'inscription par la poste peuvent contacter Élections Québec ou se présenter au bureau de la directrice du scrutin, au Carrefour Saint-Georges.

Elle a aussi souligné que les étudiants inscrits dans un cégep ou une université à l'extérieur de la région peuvent voter directement sur leur campus pour la circonscription de Beauce-Sud.

La mairesse a ensuite énuméré les priorités que la Ville souhaite voir portées par les candidats, à savoir le prolongement de l'autoroute 73, annoncé depuis 2020; la régionalisation de l'immigration, dans une région où le taux de chômage figure parmi les plus bas au Canada; l'allègement de la lourdeur administrative et réglementaire, qu'elle associe à la hausse des coûts de construction; le soutien au projet Trium de gestion des matières résiduelles; et l'accès aux grands projets éoliens.

« Entre 2015 et 2025, le coût d'un kilomètre d'aqueduc a augmenté de 88 % », a-t-elle illustré, ajoutant qu'environ 40 % de cette hausse s'expliquerait par les exigences réglementaires imposées aux municipalités.

Défendre la gestion de l'offre

Le conseil a par ailleurs adopté à l'unanimité la résolution 7.9, exprimant son soutien à la préservation intégrale de la gestion de l'offre dans le secteur laitier canadien. Le texte demande au gouvernement fédéral de ne faire aucune concession qui pourrait fragiliser le secteur dans le cadre de la révision de l'ACEUM, et de consulter les producteurs laitiers avant toute décision les concernant.

Une copie de la résolution sera transmise, entre autres, au ministre fédéral de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire ainsi qu'au bureau du premier ministre du Canada.

Fin du transport collectif en Beauce-Sartigan: une conseillère interpelle les candidats

La conseillère Esther Fortin a profité du compte rendu des activités des élus, en fin de séance, pour revenir sur la fin annoncée du transport collectif dans la MRC de Beauce-Sartigan d'ici la fin de l'année, faute de financement suffisant du gouvernement du Québec.

Le conseiller Jean-Pierre Fortier, qui siège au conseil d'administration de Transport Autonomie Beauce-Etchemins, avait plus tôt confirmé l'abandon du service, précisant qu'il ne touche pas le transport adapté ni le Taxibus, mais bien le transport collectif régional, utilisé pour plus de 30 000 déplacements par année, dont une bonne partie par des étudiants se rendant au cégep.

« Trente mille déplacements, ben, c'est trente mille déplacements qu'on fait comment ?, a demandé la conseillère, s'interrogeant sur le sort des personnes sans voiture, notamment des aînés sans permis de conduire et des étudiants, qui devront trouver une autre façon de se rendre à l'école ou à l'hôpital. « C'est quoi le projet pour soutenir les régions dans le transport collectif ? », a-t-elle ajouté, disant vouloir connaître les intentions des cinq candidats de la circonscription à ce sujet.

« On paye nous aussi des taxes et des impôts », a renchéri la mairesse, qui a confirmé avoir déjà abordé le dossier avec la MRC de Beauce-Sartigan et le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTQ), sans succès. Ce service s'arrêtera donc dès lors que l'argent disponible sera épuisé, à savoir d'ici la fin de l'année.