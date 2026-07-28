Avis d'ébullition toujours en cours
Bris au réservoir: les restrictions d’eau toujours en vigueur à Frampton
La Municipalité de Frampton rappelle, ce lundi 27 juillet, que les restrictions d’eau demeurent en vigueur alors que les travaux de réparation de la tour d’eau se poursuivent.
En effet, la Municipalité indique que ses équipes et les experts mandatés continuent de travailler afin de rétablir la situation dans les meilleurs délais.
Le bris majeur avait été constaté le samedi 11 juillet, lorsqu’une fissure à la base du réservoir d’eau avait entraîné une fuite importante et la vidange complète de la tour d’eau. Des mesures temporaires avaient ensuite été mises en place afin de maintenir l’alimentation du réseau.
Près de deux semaines plus tard, la Municipalité affirme toutefois constater un certain relâchement dans le respect des consignes, notamment avec des citoyens qui procèdent au lavage de leur voiture.
Frampton demande donc à la population de limiter sa consommation d’eau aux besoins essentiels seulement.
Selon la Municipalité, une demande trop élevée peut entraîner des fluctuations de pression dans le réseau et augmenter le risque de manquer d’eau, ce qui pourrait avoir des conséquences pour l’ensemble de la population.
« Chaque geste compte. Votre collaboration est essentielle pour nous permettre de traverser cette situation le plus rapidement possible », rappelle la Municipalité.
L’avis d’ébullition demeure également en vigueur. Les citoyens doivent continuer de faire bouillir l’eau pendant au moins une minute avant de la consommer.
La Municipalité demande aussi aux résidents d’ouvrir et de fermer leurs robinets lentement afin d’éviter les variations de pression dans le réseau.
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