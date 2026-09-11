Saint-Bernard
Le maire Francis Gagné finaliste au Prix Jean-Marie-Moreau
Le maire de Saint-Bernard, Francis Gagné fait partie des trois finalistes pour le prix Jean-Marie-Moreau, décerné annuellement par la Fédération québécoise des municipalités (FQM).
Ce prix est une distinction honorifique qui récompense annuellement l’engagement, le leadership et le dynamisme d’une ou d'un élu municipal.
Les deux autres finalistes sont la mairesse de Fortierville, Julie Pressé, et le maire de Charlemagne, Normand Grenier.
Le lauréat ou la lauréate sera dévoilé lors d’une cérémonie qui se déroulera dans le cadre du congrès annuel de la FQM, prévu cette année du 24 au 26 septembre, au Centre des congrès de Québec.
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