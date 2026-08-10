Le Centre sportif Armand-Racine célèbre ses 50 ans

La Municipalité de La Guadeloupe vient de dévoiler la programmation officielle de la journée du 22 août qui marquera le point culminant des célébrations du 50e anniversaire du Centre sportif Armand-Racine.

Depuis maintenant un demi-siècle, le Centre sportif Armand-Racine est bien plus qu'une infrastructure sportive : il est un véritable lieu de rassemblement où se sont écrites d'innombrables histoires de passion, de bénévolat, de dépassement de soi et de fierté collective. Afin de souligner cet anniversaire marquant, la Municipalité convie toute la population à une journée festive qui rendra hommage à celles et ceux qui ont façonné l'histoire de ce lieu emblématique.

En après-midi, les bénévoles seront à l'honneur lors d'un Gala de reconnaissance. Cette cérémonie soulignera l'engagement exceptionnel des personnes qui, au fil des années, ont contribué au développement du Centre sportif et à la vitalité de la communauté. Plusieurs distinctions seront remises, dont le Prix Révélation de l'année, le Prix Bénévole de l'année, le Prix Distinction – Hommage aux bâtisseurs de notre communauté ainsi que le Prix Coup de cœur municipal.

Les célébrations se poursuivront en soirée avec un spectacle qui promet de faire vibrer le Centre sportif. Dès 19 h, les portes ouvriront au public, avant de laisser place, à 20 h 30, au groupe Hells Bells Québec, qui présentera un hommage électrisant au légendaire groupe AC/DC.

« Cette journée est l'occasion de célébrer non seulement un bâtiment, mais surtout les milliers de personnes qui lui ont donné vie au fil des années. Derrière chaque réussite du Centre sportif se trouvent des bénévoles, des partenaires et des citoyens engagés. Nous invitons toute la population à venir célébrer avec nous cet anniversaire historique », souligne Simon Talbot, maire de La Guadeloupe.

La Municipalité tient à remercier chaleureusement tous les bénévoles, employés, partenaires, commanditaires et citoyens qui, depuis 50 ans, contribuent à faire du Centre sportif Armand-Racine un véritable pilier de la communauté.

La programmation complète de la journée ainsi que les informations concernant la billetterie du spectacle sont disponibles sur la page Facebook des loisirs.