Saint-Frédéric accueille sa jumelle européenne

Dans une ambiance conviviale et empreinte d’amitié, une délégation de seize citoyens de Mareuil‑en‑Périgord a été accueillie du 17 au 20 septembre par la population de Saint‑Frédéric.





Les visiteurs de France ont pu découvrir les produits du terroir et, surtout, ressentir la profonde amitié qui unit les deux communautés depuis maintenant 14 ans.





Après une brève visite de Montréal, les Mareuillais ont pris la route vers Saint-Frédéric, où une réception en leur honneur a lancé leur séjour. Balade historique, randonnée en forêt, visite de vergers et bleuetières, épluchette de blé d’inde, brunch à la cabane à sucre, dégustation de poutine et activités familiales ont rythmé leur séjour. Chaque activité est devenue un prétexte pour échanger, comparer les accents, raconter des anecdotes, et tisser encore plus serré les liens entre les deux communautés.





Le tout a été couronné par le souper champêtre dans le cadre du 175e anniversaire de Saint-Frédéric où ils étaient les invités d’honneur. Ils poursuivront leur périple vers Portneuf, le Lac St-Jean, Tadoussac, l’ile d’Orléans et Québec pour un total de 10 jours de découvertes québécoises.





Un jumelage porteur d’amitiés durables

Lors de la cérémonie d’accueil, Dominique Vachon a rappelé qu'« un jumelage, ce n'est pas seulement deux municipalités qui signent un document. Ce sont d'abord des histoires de cœur, des ponts culturels et de grandes amitiés qui s'apprêtent à naître. »





Depuis sa signature en octobre 2012, le jumelage a donné lieu à de nombreux échanges: délégations officielles, des voyages personnels, des échanges étudiants et correspondance des élèves des écoles primaires et surtout des amitiés sincères qui perdurent.





Une collaboration locale exemplaire

La réussite de cet événement repose sur l’implication d’un comité composé de Catherine Vachon, Sylvie Couture, Cathy Poulin, Sylvie Drouin, sous la présidence de Dominique Vachon. Huit familles frédéricoises ont généreusement ouvert leurs portes pour accueillir les visiteurs, leur offrant un séjour empreint de chaleur humaine.





Les partenaires financiers et les lieux visités ont également contribué avec une grande générosité. Pour les nommer: la Municipalité de Saint-Frédéric, les Loisirs de Saint-Frédéric, le Festival de Saint-Frédéric, Les Autobus Doyon inc., Jason Groleau député de Beauce, Luc Provençal, député de Beauce-Nord, Cabane à sucre Normand Vachon et Denise Veilleux, Club FADOQ de Saint-Frédéric, Les Délices de la Ferme, La Bleuetière Goulet inc. AquaBeauce et la Fromagerie Gilbert inc.





Avant de poursuivre leur voyage, les Mareuillais ont chaleureusement convié leurs jumeaux frédéricois à leur rendre visite en sol français, perpétuant ainsi cette amitié qui traverse l’océan.



