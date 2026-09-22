Entente de partenariat entre la MRC des Etchemins et Desjardins 

Photo : Sabrina Guillemette, directrice générale de la Caisse Desjardins du Sud de la Beauce, Benoît Carrière, directeur général de la Caisse Desjardins des Etchemins et Judith Leblond, directrice générale de la MRC des Etchemins.

Par voie de communiqué de presse, la MRC des Etchemins vient d’annoncer une entente de partenariat avec Desjardins, un partenaire financier engagé dans le développement des personnes et des communautés.

Dans le cadre de cet accord, les caisses Desjardins des Etchemins et du Sud de la Beauce verseront une contribution financière de 20 500 $ afin de soutenir la réalisation de plusieurs initiatives régionales sur le territoire des Etchemins.

L’entente, d’une durée d’un an, sera en vigueur jusqu’au 30 septembre 2027 et pourra être renouvelée à son échéance.

Cette contribution permettra de soutenir plusieurs projets qui contribuent au développement et au dynamisme du milieu, favorisant le rayonnement des Etchemins et les occasions de rassemblement:

• Le rallye Découverte des Etchemins;

• Grande journée des petits entrepreneurs;

• Balade au cœur de nos villages;

• Virée Agro aux Etchemins;

• Concours Agro aux Etchemins;

• Programme de soutien aux initiatives culturelles;

• Carte touristique;

• Relais touristiques.

« Nous remercions Desjardins pour sa confiance et son engagement envers Les Etchemins. Ce partenariat permet de soutenir des initiatives qui contribuent à la vitalité et au rayonnement de notre territoire », a souligné Judith Leblond, directrice générale de la MRC des Etchemins.

Pour Sabrina Guillemette et Benoit Carrière, occupant respectivement la direction générale de la Caisse du Sud de la Beauce et de la Caisse des Etchemins, « le bien-être collectif est au cœur de notre mission. En unissant nos forces à celles de la MRC des Etchemins, nous contribuons à la réalisation de projets qui inspirent la fierté régionale et contribuent à la vitalité de notre milieu. »