Beauceville demande la réduction de consommation d'eau potable

La Ville de Beauceville a émis ce matin un avis public demandant à la population de réduire sa consommation d'eau potable.

La mesure est adoptée en raison du bas niveau des réservoirs de la municipalité.

Au nombre des restrictions, on retrouve principalement les arrosages extérieurs et les remplissages de piscine.

La réduction de consommation d'eau s'applique «pour les prochaines semaines», signale l'administration beaucevilloise.