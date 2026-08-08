Bas niveau des réservoirs
Beauceville demande la réduction de consommation d'eau potable
La Ville de Beauceville a émis ce matin un avis public demandant à la population de réduire sa consommation d'eau potable.
La mesure est adoptée en raison du bas niveau des réservoirs de la municipalité.
Au nombre des restrictions, on retrouve principalement les arrosages extérieurs et les remplissages de piscine.
La réduction de consommation d'eau s'applique «pour les prochaines semaines», signale l'administration beaucevilloise.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Nouvelle-Beauce: sondage sur les déplacements
Jusqu’au 23 septembre, la MRC de La Nouvelle-Beauce invite la population à répondre à un court sondage visant à mieux comprendre les habitudes de déplacement de sa population, ses besoins, ainsi que son intérêt envers différentes options de mobilité, notamment les véhicules électriques, les vélos électriques, le vélopartage et le ...LIRE LA SUITE
Une travailleuse de rue pour le territoire des Etchemins
La MRC des Etchemins et L’Essentiel des Etchemins viennent d’annoncer l’arrivée d’Arianne Morin à titre de travailleuse de rue pour le territoire des Etchemins. Il s’agit d’un projet réalisé grâce à une aide financière du gouvernement du Québec par l’entremise du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) du ...LIRE LA SUITE
Saint-Georges franchit une nouvelle année record en construction
Le conseil municipal de Saint-Georges a adopté une vingtaine de résolutions ce lundi soir, dont plusieurs liées à la croissance soutenue de la ville, en plus de faire avancer deux dossiers de zonage résidentiel. La période de consultation publique sur le projet de règlement 986-2026 s'est terminée lundi soir. Ce règlement autoriserait des ...LIRE LA SUITE