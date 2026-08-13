MRC des Etchemins
Plus de 900 000 $ disponibles en développement territorial et vitalisation
La MRC des Etchemins dispose d'un montant de 903 000 $ pour appuyer des projets qui contribueront au développement économique, social et communautaire, ainsi qu’à l’attractivité de son territoire.
La somme totale provient du Fonds régions et ruralité (FRR) du gouvernement du Québec.
Dans un premier temps, une enveloppe de 373 000 $ pour le développement territorial s'adresse aux entreprises, aux organismes à but non lucratif et aux municipalités. Elle sert à favoriser le maintien et la création d’emplois, de même que le démarrage, le maintien et la croissance des entreprises et des OBNL, ainsi que l’initiation et le développement de projets structurants territoriaux.
Pour être admissibles, les projets devront s’inscrire dans l’un des domaines d’intervention suivants : la vitalité économique, le dynamisme culturel, le développement social, la protection de l’environnement, la ruralité, l’habitation, le soutien aux municipalités locales, l’amélioration des milieux de vie, la mise en valeur du patrimoine, l’aménagement et la mise en valeur du territoire.
Vitalisation
Dans un deuxième temps, le volet Vitalisation du FFR contient 530 000 $ disponibles aux organismes à but non lucratif (OBNL), aux établissements des secteurs de la santé ou de l’éducation (lorsque les bénéfices sont partagés avec la communauté), ainsi qu’aux neuf municipalités identifiées selon l’indice de vitalisation, soit Lac-Etchemin, Sainte-Aurélie, Saint-Louis-de-Gonzague, Saint-Magloire, Saint-Zacharie, Saint-Camille-de-Lellis, Saint-Cyprien, Saint-Luc-de-Bellechasse et Sainte-Sabine.
Les demandes doivent doivent initier et développer des projets structurants dans les municipalités dévitalisées ci-dessus nommées , et améliorer de façon durable le cadre de vie des communautés ayant des défis de vitalisation.
Tous les projets doivent aussi répondre aux six priorités définies dans le Cadre d’intervention pour la vitalisation du territoire de la MRC des Etchemins.
Pour les deux enveloppes, l'appel à projets se déroulera du 14 août au 15 octobre. Les organismes, les entreprises ou les municipalités souhaitant déposer un projet peuvent le faire en remplissant le formulaire sur le site Internet de la MRC des Etchemins.
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